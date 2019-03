Nueva oportunidad para levantar cabeza (11:00)

El Málaga Femenino sigue su lucha particular por salir del descenso y el equipo blanquiazul está en una situación cada vez más dramática. Ocupar la penúltima plaza en la tabla y sumar trece partidos consecutivos sin conseguir la victoria son números que no invitan al optimismo. Más aun, cuando a estos números se añade que la jornada anterior cayeron ante el Sevilla por un contundente 5 a 0. De haber derrotado al equipo hispalense, las malagueñas habrían salido del descenso, poniéndose por encima del EDF Logroño y el Madrid CFF. No obstante, la derrota supuso un duro golpe que dejó muy tocadas a las chicas de Antonio Contreras.

Cada partido parece haberse convertido en una odisea para el Málaga Femenino, ya que han perdido 14 de los 23 partidos disputados; sin embargo, esta jornada vuelven a jugar en casa. Junto al apoyo de su afición, en el Campo de la Federación Malagueña de Fútbol, las blanquiazules han ganado tres de los cuatro partidos en los que han conseguido sacar los tres puntos durante esta temporada, y han sumado diez de los diecisiete puntos que cosechan hasta ahora. Las malagauistas, cuya dinámica es más que negativa, son conscientes de que es fundamental contar con ese aliento de la grada para conseguir el objetivo, tal y como explicaba en días anteriores la zaguera del Málaga Raquel: "Tenemos una de la mejores aficiones. No cualquier equipo moviliza un autobús. Nosotras siempre estamos agradecidas y los sentimos muy de cerca. Vamos con ellos a muerte y se lo vamos a demostrar".

Ahora reciben la visita del Levante UD, uno de los pesos pesados de la competición. El equipo valenciano es el tercer clasificado, por detrás de los todopoderosos Atlético de Madrid y FC Barcelona, que juegan una liga aparte, por lo que el partido se prevé bastante complicado para las locales, que, aun así, esperan dar la sorpresa.