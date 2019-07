Una de las noticias más importantes de este verano en el club es el cese de Rafa Gil, que tras la rocambolesca situación vivida con los tuits de Al-Thani, finalmente sí se pondrá el punto final a la etapa del toloxeño como director de cantera. El ex técnico blanquiazul llegó hace prácticamente un año para ocupar el puesto de Antonio Tapia, quien dejó este miércoles algunas palabras sobre la salida de su sustituto.

"Quizá las formas no sean las más adecuadas. Si Rafa no interesa se le comunica personalmente y se pone a otro. La propiedad tiene esa competencia y son libres para realizarla, pero a mí no me gusta que estos temas se traten por tuits", explicaba Tapia en una entrevista para Ser Deportivos Málaga en la que también valoraba así el papel del toloxeño: "Entiendo que es un técnico de la casa, que ha demostrado históricamente que es rentable. No lo ha tenido fácil ni lo tendrá el próximo que venga porque el listón lo ponemos alto y la situación económica es otra".

Entre sus respuestas, el de Baena utilizó su salida del club como un ejemplo gráfico para advertir tras el cese de Rafa Gil. "Me marché en mayo porque tenía muy claro que no podía continuar en mi situación personal. Se lo anuncié al club, a Joaquín Jofre, y con Duda organizamos todo desde nuestro punto de vista para hacer un relevo con sentido común. Entiendo que en junio hubo un vacío, se podía haber adelantado al decisión del nuevo responsable, se dejó para julio y ahí hubo que tomar las decisiones un tanto aceleradas", decía Tapia para añadir: "En esta ocasión puede suceder lo mismo, si sale Rafa a estas alturas el que venga tendrá que tomar decisiones porque hay que organizar los equipos ya".

"Los resultados pueden bajar a nivel que se baja el presupuesto, no estamos en etapa de ocho millones"

Tapia ostentó el puesto de director de La Academia entre octubre de 2017 y mayo de 2018 tras la marcha de Miguel Calzado a la cantera del Sevilla. Ya en un momento de mayor austeridad, el ex entrenador del Málaga cree que los resultados avalan la gestión realizada: "Entiendo que el año pasado la cantera volvió a sacar jugadores. Evidentemente los resultados pueden bajar a nivel que se baja el presupuesto, no estamos en la etapa de ocho millones. En mi caso eran cuatro, la temporada pasada pasaron a tres y medio y esta habrá que ir reduciendo".

Continúa Tapia sacando a relucir el tan cacareado término de la malagueñización: "Mi intención era malagueñizar y el primer motivo es porque siempre hemos tenido mucho talento aquí y hay que evitar que lo nuestro lo disfruten otros. Hay que intentar que la calidad continúe. Y luego porque económicamente el producto autóctono, tanto a nivel de entrenadores como de jugadores, es más rentable que si lo tienes que traer de fuera. Estas últimas temporadas a base de talonario se han traído jugadores buenos, malos y regulares pero a un alto precio. Ahora llevamos dos o tres que la situación es diferente, la próxima habrá que reducir otra vez el presupuesto probablemente y hay que tirar de los chicos de aquí obligatoriamente".

"El trabajo que se viene realizando históricamente siempre ha dado buenos resultados. En mi etapa como jugador en los '70, con Benitez como entrenador y Pepe Andrade de coordinador, toda la generación del filial pasó al primer equipo junto a Antonio. En mi etapa como entrenador del filial también hubo una hornada muy buena y en estos últimos años han seguido saliendo jugadores tanto en la etapa de Casanova, con unos presupuestos muy por encima de lo habitual, y en estas últimas que se ha ido reduciendo siguen saliendo. De hecho, la última debutaron chicos como Hicham, Harper, Iván Rodríguez, Hugo, Juan Cruz, Iván Jaime, Ramón también está ahí a un paso... Creo que el trabajo que históricamente se viene realizando es muy interesante de cara al club tanto en lo económico como en lo deportivo", concluía Antonio Tapia al respecto de la cantera blanquiazul.

"La continuidad de Víctor va a ser buena para el equipo"

En cuanto al rendimiento del primer equipo, al que Tapia entrenó en distintas etapas (al B entre 2002 y 2005; al primero en las 2005/06 y 2008/09), quita hierro y valora el trabajo realizado pese al ascenso frustrado: "La temporada pasada, el Málaga estaba en un escenario mucho peor que este y el equipo jugó play off, estuvo toda la temporada peleando, tuvo un arranque magnífico. Luego en casa en la segunda vuelta bajó el rendimiento y tuvo un final muy bueno. Luego en liguilla no es fácil y ha subido el que menos presión tenía (Mallorca), y el Dépor y el Málaga con menos presupuesto se han quedado fuera. Una pena que no se haya podido ascender al final pero esa es la realidad".

Además, el malagueño de adopción valora positivamente la continuidad de Víctor, lo que considera un punto fundamental para la próxima temporada: "Hay una cosa muy buena y es que hay una sintonía con el míster, igual que cuando llegó Muñiz, que todos entendíamos que era el entrenador adecuado y en esta ocasión se vuelve a que hay una buena relación. Le da continuidad a su trabajo y para el rendimiento del equipo va a ser bueno. Ya conoce lo que hay en la primera plantilla y la cantera, va a contar con el apoyo de todos en el arranque y eso es muy importante".

Por último, Tapia habla de la plantilla, resume la situación del club y señala el papel clave de la afición: "El Málaga tiene una base de jugadores que muchos quisieran. El presupuesto hay que reducirlo, pero el Málaga es un club muy atractivo para jugadores. Habrá que tirar del algún cedido posiblemente, que históricamente ha dado buenos resultados, Pau Torres lo dio. En mi etapa también tiramos de cedidos y al final el equipo obtuvo una buena clasificación. Lo que hay que hacer es mentalizarnos, como está la afición. Nunca la había visto tan entregada como la pasada temporada y se cuenta con ese activo que para mí es lo más importante de cara al futuro".