Muñiz, sobre el juicio de Al-Thani: "El club está por encima de todo"

La llegada de Al-Thani a Málaga es uno de los temas del día. El presidente blanquiazul llegó esta misma mañana a La Rosaleda y presenció parte del entrenamiento del conjunto de Juan Ramón López Muñiz, que paró la sesión para saludar, tanto él como la plantilla, al catarí.

"Él llegó cuando estábamos entrenando. Saludó a todos del club, fue muy breve y muy rápido. Vino a saludarnos a todos los empleados y se marchó", explicaba el gijonés sobre el encuentro. La llegada de Al-Thani coincide con el derbi ante el Granada de este sábado pero se debe al litigio pendiente de juicio, el próximo 4 de diciembre, que tiene con BlueBay. Sobre esto también se pronunció Muñiz: "El club está por encima de todo. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo que tenemos que preocuparnos. Trabajamos para el Málaga Club de Fútbol y a partir de ahí tenemos todos los medios para poder trabajar".

Muñiz no quiere que cualquier tema ajeno a lo que esté en sus manos pueda afectar a su equipo, de ahí que pida concentración: "El resto no nos puede despistar, solo podemos solucionar temas deportivos. Lo extradeportivo y de oficinas no tiene porque distraernos ni descentrarnos. Seguimos en una liga larga y dura",