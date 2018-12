Unidas hacia arriba (12:00)

El Málaga Femenino afronta mañana la decimocuarta jornada de la Liga Iberdrola en un envite crucial para asentarse definitivamente en los puestos que otorgan mayor tranquilidad en la zona media de la tabla. El rival será el Fundación Albacete, dos puntos por encima en la clasificación, y el escenario, la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, que hace honor al jugador albaceteño ex del Barcelona. El encuentro arrancará a partir de las 12:00 horas mañana domingo.

El encuentro, desde el vestuario blanquiazul, se plantea como una cita importantísima para ir posicionándose de cara a lo que está por venir , a un partido del final de la primera vuelta de la competición. Los tres puntos darían a los malagueñas un salto importante en la tabla, dejándolas muy cerca del ecuador de la clasificación y pondrían tierra de por medio con la zona de descenso que delimita en estos momentos el Madrid CFF.

"Estamos más unidas que nunca, vamos con más ganas que nunca a por los tres puntos"

Mismas sensaciones, inquietudes y objetivos muestra horas antes del importante duelo Encarni, zaguera blanquiazul que aseguró que “no estamos pensando en los seis puntos del descenso, pensamos en que si ganamos este fin de semana nos podemos poner las octavas”, antes del empate que logró el Valencia con el Rayo Vallecano y que hace imposible alcanzar esa octava posición, pero que no quitaba razón a su discurso: “Esa es nuestra baza, no estar pensando en estar abajo, sino arriba e ir a por los tres puntos”.

La lateral apuntó que uno de los motivos del buen momento de forma del equipo es la conexión que existe entre ellas. El grupo formado por Contreras está dando los resultados esperados en su regreso a la élite : “Estamos más unidas que nunca, vamos con más ganas que nunca a por los tres puntos”.

Pese a tener en el punto de mira la zona media de la tabla y como único objetivo factible los tres puntos, Encarni no quiso olvidar que no será fácil, que el Albacete será un rival muy exigente, más en su feudo: “Cualquier equipo, a día de hoy, va a ser duro, pero es un placer volver a jugar contra equipos de nombre y esperamos terminar el año, quitándonos los seis puntos del descenso, terminarlo con muy buenas sensaciones”.