Blanco Leschuk al cuadrado (2-1)

No es un goleador, sí un futbolista excepcional. Y cuando tiene que aparecer, lo hace. Dos goles de Gustavo Blanco Leschuk, el más listo de la clase, dieron la vuelta al partido cuando se había puesto feo para certificar otro triunfo del Málaga y una semana más de liderato. La Rosaleda volvió a disfrutar, se identifica con este equipo. Esfuerzo, sacrificio, solidaridad. Lo que se ha conseguido es enchufar a todos, al público, al futbolista que otro día le decían que se fuera a su casa. El Málaga de Muñiz lo volvió a hacer.

No es mentira, el cuadro costasoleño está educado para cerrar a cal y canto los partidos, sí. Es esa filosofía por la que alguno, más de fuera que de la ciudad, ha intentado quitar valor al equipo que lidera hasta el momento la categoría. Pero lo cierto es que el equipo, cuando lo necesita, es ese conjunto agresivo y enérgico que coge el toro por los cuernos. La iniciativa la tuvo clarísimamente desde el inicio ante el Albacete, cogió la pelota y se sirvió de detalles para generar acercamientos.

Harper, Blanco Leschuk, Juanpi o hasta Iván Rodríguez buscaron el disparo, aunque sin obligar a la intervención de Tomeu Nadal. Mención al venezolano, que mantenía la titularidad pese a su oscura aparición en Riazor. Le tendió la mano Muñiz y su energía era distinta. Andaba con chispa, le faltaba provocar la llama. Un caño a Febas, buenas conducciones y muchos palos encima. Definir, parece fácil dicho a viva voz, pero muy complicado sobre el césped, es lo que le faltaba al centrocampista.

Por el otro lado, Dani Pacheco se hizo con el sitio de Ontiveros, quizá la única sorpresa del once. De menos a más, la calidad es innegable. Le falta el punto físico, porque genera muchos problemas cuando la pide. Contribuyó con Juanpi a mantener el dominio del partido, fueron protagonistas en una primera mitad donde el Albacete apareció poco. Bela fue el más activo en los de Ramis por la derecha y entre Zozulya y Ortuño intentaron dar la tabarra a Pau Torres.

En la segunda entró más despierto el Albacete. Precisamente Bela ganó a Ricca por su perfil y tuvo que rebañar Iván a ras de suelo para evitar el remate del ex cadista Ortuño. Aparecía a retazos el Málaga, pero sin decidir bien, y Muñiz movió ficha quitando precisamente a Pacheco. Lo que le duró la gasolina fue clave, pero su entrada a los segundos 45 minutos no fue la mejor, así que aparecía Ontiveros sobre el césped para tratar de impulsar al equipo desde la izquierda.

Lo que ocurrió fue el efecto contrario tras una serie de errores. Mala entrega de Iván, recuperación del Albacete, recuperación tardía de Lacen y penalti de Pau Torres sobre Zozulya. Transformó Bela desde los once metros, casi ataja Kieszek, que no había intervenido una sola vez, y a remar como en Lugo. Para meter más leña, Hicham en el lugar del franco argelino. Agitó el avispero Muñiz. La Rosaleda, majestuosa, tronando. 15 minutos a tope y tres para dar la vuelta.

Sacó Ontiveros un córner por la izquierda que no peinó sobre el césped nadie, solo se paseó, no la vio venir Tomeu Nadal, y apareció Gustavo Blanco Leschuk para empujar a puerta vacía. Pero no se conforma el Málaga, invicto en casa, y tampoco el argentino, que sumó minutos después su segundo tanto de la tarde, cuarto del curso, de nuevo sin meta bajo los palos tras varios rebotes. No le quita esto valor alguno, porque el delantero cumple a la perfección con la definición. Futbolista fundamental sin balón, con él y con un don para estar en el sitio.

Quiso reaccionar el Albacete a los golpes del Málaga y hubo que apararlo asegurando el medio del campo, ofensivísimo con Adrián y Juanpi. Salió el venezolano, que ha cambiado el "vete ya" por la ovación. Y en su lugar, minutos para Boulahroud. Supo aguantar el equipo, tiene un máster de los de verdad para ello. Certifica otra victoria más, séptima de la temporada. Invicto en casa. Y líder, sí o sí, otra semana más. Que critique quien quiera.

Ficha técnica

Málaga CF: Kieszek; Iván Rodríguez, L. Hernández, Pau Torres, Ricca; Juanpi (Boulahroud, 81'), Lacen (Hicham, 58'), Adrián, Pacheco (Ontiveros, 52'); Harper y Blanco Leschuk.

Albacete: Nadal; Tejero, Arroyo, Gorosito (Caro, 33'), Olivera; Bela, Barri (Malsa, 75'), Febas, Eugeni; Ortuño (Paulo Vítor, 75') y Zozulya.

Goles: 0-1, Bela (57'); 1-1, Blanco Leschuk (63'); 2-1, Blanco Leschuk (66').

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (vasco). Amonestó a Ontiveros, Ricca y Adrián en el Málaga; por el Albacete, a Caro.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la temporada 2018/19 de Segunda División disputado en el Estadio de La Rosaleda ante unos 16.000 espectadores.