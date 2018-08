El libro de Muñiz y el catón del '9' (1-0)

Un saque de banda de Luis Hernández, otra vez, de origen. Una genialidad de un Ontiveros con el cable otra vez pelado. Un cabezazo con un giro de cuello del catón del delantero centro de Gustavo Blanco Leschuk. Un 1-0 que basta y La Rosaleda que acaba cantando el himno porque el Málaga no va a ganar, ya ganó.

Es la ley de Segunda, partidos en los que se muerden tobillos y en los que pueden pasar muchas cosas pero hay que evitar una, recibir un gol. Tiempo habrá para meterlos. Tres goles metidos, todos del minuto 82 hacia adelante. Aún sin algunos jugadores diferenciales, más lo que se pueda fichar, el Málaga tiene calidad en el contexto de la categoría. Y eso determina partidos.

Los soldados de Muñiz acabaron derrengados. Harper, N'Diaye y Recio tenían calambres. Pero es el camino innegociable. Los arabescos de Hicham, que tiene una sexta marcha para acelerar en esta categoría, dieron aire en la segunda mitad. Blanco hizo pulcramente su trabajo y el Málaga ganó, otra vez con un Muñiz intervencionista en el partido. El Málaga, no hay duda, tiene entrenador.

Una buena puesta en escena, intensa, del Málaga, con Jack Harper creando problemas a los rivales fue sucedida por un tramo átono del equipo de Muñiz. Sin mordiente y a merced de un Alcorcón de buenas maneras y trabajado como todos los equipos de esta categoría. El técnico había dado continuidad al 11 de Lugo, con el único cambio de Juankar por Ontiveros.

No es que pasara muchos agobios Munir, pero empezó a descomponerse el centro del campo malaguista. N'Diaye tiene presencia pero no aparecía con continuidad. Renato Santos se queda normalmente en el casi. Y Cifu, todo voluntad y velocidad, golpeaba sin éxito. Era Harper quien canalizaba el mayor peligro. El juego de espaldas del escocés de Fuengirola da oxígeno. Se salió el Málaga de la monotonía ates de llegar al descanso, pero no valía para pegar.

Salió el Málaga con más arrojo tras el descanso. Una cabalgada de Cifu, alguna jugada de estrategia... Pero no llegaba el peligro. Muñiz metía más dinamita en el campo con Hicham y Blanco Leschuk por Adrián y Renato. El marroquí y el argentino fabricaban rápidamente una jugada de peligro, pero el remate del ariete no cogió fuerza.

Ontiveros se había hecho el remolón cuando Muñiz ordenó el primer doble cambio y no le eligió. Pero entró en el cuarto de hora final. Y otra vez un saque de banda de Luis Hernández generó una situación que originó el gol malaguista. El marbellí caracoleó hasta sacar un centro con la izquierda que parecía imposible. Y Blanco Leschukrealizó un giro de cuello primoroso para convertir el 1-0. La mano de Muñiz, los cambios y los saques de banda.

Un tirazo de un Hicham que metió una marcha más al partido a punto estuvo de hacer el 2-0. Comoquiera que Ontiveros aún no es maduro, hizo un entradón sobre Bellvís en el descuento por el que se ganó una roja que le hacer perderse el siguiente partido, al menos. Bellvís también se fue a la calle por menosprecio al colegiado. Pero sirvió para descontar un minuto más y celebrar un triunfo en La Rosaleda, con el público cantando el himno.

Ficha técnica

Málaga CF 1: Munir; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Renato (Blanco Leschuk, 60'), Recio, N'Diaye, Juakar (Ontiveros, 75'); Adrián (Hicham, 59') y Harper.

Alcorcón 0: Dani Jiménez; Laure, Burgos, Fernández, Bellvís; Toribio, Dorca, Sangalli, Álvaro Peña, Nono (59' Borja Galán) y Jonathan Pereira (Juan Muñoz, 67').

Árbitro: Pulido Santana (Las Palmas). Roja a Ontiveros (91') y Bellvís. Amarilla a Dorca e Hicham.

Goles: (1-0, 82'): Cabezazo de Gustavo Blanco para rematar un centro de Ontiveros.

Incidencias: 2ª jornada de la Liga 1|2|3. Encuentro disputado en La Rosaleda ante 18.626 espectadores.