Nuevo lío en Segunda División tras los positivos por Covid-19 que han anunciado tanto la UD Almería como el Real Zaragoza, ambos este miércoles 29 de julio, poco después de la vuelta a los entrenamientos pensando ya en la fase de ascenso a Primera División. Ambos conjuntos, cuarto y tercer clasificado de la Liga SmartBank respectivamente, han suspendido los entrenamientos y han puesto en cuarentena tanto a la plantilla, el cuerpo técnico y los trabajadores expuestos.

Nuevo revés para la disputa de los play off de ascenso, comprometiendo de nuevo su disputa, ante la que aún no hay fecha fijada tras lo acontecido en la última jornada del campeonato regular con el Deportivo-Fuenlabrada, con varios positivos en el club madrileño y sobre el que aún no hay resolución definitiva aunque sí una propuesta de LaLiga.

En clave Málaga CF, estos nuevos positivos y frenazo a la preparación de ambos conjuntos podría acarrear que la disputa de los play off de ascenso vivieran un nuevo aplazamiento que, pese a no haber fecha confirmada, debería retrasarse aún más de lo que se venía trabajando.

Sin resolver quién jugará definitivamente en Primera y quién en Segunda, no se podría fijar con claridad la fecha para el inicio de la temporada 2020/21, que si bien se planea para el fin de semana del 14 al 16 de septiembre, podría verse afectado y retrasado alguna semana más.

El Málaga planea volver a los entrenamientos el próximo 10 de agosto, en menos de dos semanas, para iniciar una pretemporada que se espera más corta que las habituales, aunque los tiempos, de haber retrasos, podrían ser similares. El club pretende hacer un stage entre el 27 y el 5 de septiembre, de la que aún no se han dado detalles.