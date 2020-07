Antonio Hidalgo y su Sabadell será uno de los 21 clubes que luchará esta temporada con el Málaga en Segunda División. Se ganó ese derecho el cuadro catalán tras unos play off de ascenso dónde dejó patente de qué están hecho y qué tipo de entrenador empieza a ser el ex blanquiazul. Sus tardes en La Rosaleda las lleva en el recuerdo, no son pocas, y para él disputar la fase de ascenso en territorio malagueño fue una especie de premonición.

"No os voy a engañar, cuando vi que iba a ser todo en Málaga para mí era un orgullo. Parecía una señal, ya sabéis las supersticiones que tenemos, pero no quería darle mucha más importancia. Ya sabéis lo que significa para mí Málaga y era una señal. Al final se ha dado y es una sensación increíble", explicaba Antonio Hidalgo para los medios del club, al que reconoce que ha seguido en la distancia: "Os sigo en el día a día, muchísimo, y para mí ha sido una liberación que el Málaga siga en el fútbol profesional".

El técnico y ex blanquiazul ha sido uno más de los malaguista que ha sufrido con la salvación del equipo, aunque ahora luce de otra manera la historia y piropea a sus artífices: "Ha habido momentos duros y difíciles durante el año, pero se han pasado y ahora estáis con Sergio (Pellicer) y con Manolo (Gaspar), que son dos currantes muy grandes, gente de la casa, gente del club y que saben lo que significa ese escudo. Sé que lo van a dejar todo para hacer una gran plantilla para que el Málaga pueda competir en cualquier campo".

"Volver a La Rosaleda va a ser muy especial", decía Antonio Hidalgo, con contrato hasta 2022 en tierras catalanas, que ya siente el gusanillo ante el Málaga-Sabadell: "He vuelto en alguna que otra ocasión, pero siempre sin partido y sin público. Me encantaría volver a ver La Rosaleda con gente, con esa gente que tanto cariño me dio y con tanto cariño siento. Son partidos que uno tiene en la cabeza y ojalá se pueda dar en esta situación".

Mandaba un mensaje de agradecimiento el ex malaguista, parte importante de la historia del club, al malaguismo: "Quiero mandar un mensaje de agradecimiento a la gente de Málaga. A todos los que habéis estado apoyándome, por ese cariño que sigo sintiendo; es increíble, van pasando los años y sigo sintiendo ese mismo cariño y ese cosquilleo cuando llego a la ciudad. Y que sigan queriendo y apoyando al Málaga como lo hacen, que ellos son lo más importante y lo más bonito del club. Os guardo un cariño enorme y os deseo lo mejor".