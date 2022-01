Cartagena, posible destino de Ontiveros

Javi Ontiveros tiene las horas contadas en el Osasuna y el Cartagena, rival del Málaga CF en Segunda División, toma forma como salida para el marbellí de cara a este segundo tramo de la temporada tal y como pudo saber este periódico. Su minutaje en Pamplona estaba siendo mínimo y la opción que más ha tomado forma estos días es la del cuadro albinegro.

Ontiveros apostó por jugar en Primera División este verano en cuanto tuvo conocimiento de la oferta del Osasuna, pese a que tenía todo pactado con el Málaga. Rompió ese acuerdo para poner rumbo a El Sadar donde las cosas no han salido como esperaba. El marbellí ha disputado poco más de media hora en Liga Santander repartidos en tres partidos, siendo sólo titular en los dos coperos ante San Agustín y Deportivo. En total, 176 minutos de partido en casi cuatro meses.

Ya en rueda de prensa, Jagoba Arrasate reconoció que tanto él como Grau están "ultimando no sé si sus salidas o las posibilidades que tienen de poder ir a otro equipo para que dispongan de más minutos", dos jugadores que tienen "casos parecidos" en su plantilla. El técnico asturiano no le da minutos en Liga desde finales de octubre. En las últimas tres jornadas no ha sido convocado.

Osasuna y Villarreal están buscándole una salida al extremo malagueño y Cartagena es el club que más interés ha mostrado hasta el momento, donde más opciones guarda para salir antes de que cierre el mercado este próximo 31 de enero.