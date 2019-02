(16:15) Partido decisivo en La Federación

Partido decisivo para el Málaga Femenino en su pelea por la permanencia en la Liga Iberdrola. Desde las 16:15 horas, el equipo de Antonio Contreras recibe en La Federación al Logroño. Ambos equipos están empatados a 16 puntos y marchan 14º y 15º, en la frontera del segundo de los puestos del descenso. El empate del domingo en Cornellá ha dado aire al Málaga, pero ahora hay que hacerlo bueno.

“El equipo está muy concienciado de la importancia del partido. Estamos deseando que llegue. Hemos tenido poco tiempo para prepararlo, pero sabemos que es un partido vital y la gente está muy metida. Creo que el equipo viene con buenas sensaciones desde hace tiempo. Merecimos más en el campo del Espanyol. La segunda parte sobretodo demostramos la ambición de este equipo y fuimos a por el partido", dice Míriam, que opinaba sobre el Logroño: “En el partido de la primera vuelta, en la primera parte fuimos muy superiores, luego la segunda quizá se igualó un poco más, pero las segundas vueltas siempre son más complicadas”.

“Jugaba en la que considero mi casa, con mi familia, amigos y al final es una motivación extra. Soy consciente que he de ayudar a las más jóvenes en lo que pueda y de ahí que la confianza me haga tirar del carro. Me siento bien y tengo que aportar lo máximo que pueda en todos los sentidos", decía sobre su situación personal Míriam: “Es difícil para ellas llegar a un país diferente, en la situación de necesidad que está el equipo, pero estamos haciendo todo lo posible para que se sientan bien y entren en la dinámica del grupo lo antes posible porque les necesitamos y necesitamos que se sientan importantes”.