El mundo del fútbol frenaba hoy para darle una despedida con honores a Fernando Torres tras los 18 años que compitió al máximo nivel en el balompié. El delantero madrileño, campeón con la selección española en el Mundial de 2010 y en la Eurocopa de 2008 y 2012, se despidió a través de las redes sociales con un vídeo de un minuto. Actualmente jugaba en el Sagan Tosu japonés.

Dos malaguistas, Keidi Bare y Dani Pachecho, gastaron algunos minutos de sus vacaciones para dedicarle un mensaje al español en redes sociales. Ambos tienen motivos para hacerlo, les une algo. Al albanés le apega a Torres su etapa en el Atlético de Madrid, donde compartió vestuario y entrenamientos en el último viaje con la rojiblanca del delantero. El mediocentro le catalogó en redes como "leyenda" y expresó que "el fútbol te echará de menos".

El caso de Dani Pacheco tuvo más peso. El malagueño coincidió con Fernando Torres en el Liverpool cuando firmó por los reds en 2008. "Leyenda y querido por todos. Determinación absoluta para enamorar a uno de los templos más bonitos del fútbol. Suerte en lo que venga, Torres", escribía en su cuenta de Twitter el pizarreño.

Leyenda y querido por todos. Determinación absoluta para enamorar a uno de los templos más bonitos del fútbol. Suerte en lo que venga. @Torres pic.twitter.com/V8N9HWJFsX — Daniel Pacheco (@dani37pacheco) 21 de junio de 2019

La anécdota de Pacheco con Torres

En una entrevista para Málaga Hoy, Dani Pacheco desveló una curiosa anécdota con Fernando Torres, que refleja la magnitud del personaje que hoy se retira del mundo del fútbol. "Sí, el primer día estaba en un hotel. Me dijeron que me iba a recoger un taxi y era una furgoneta de estas negras con los cristales oscuros. Claro, yo estaba en la puerta esperando para no llegar tarde el primer día y cuando se abre la furgoneta, la puerta automática, estaba Fernando Torres dentro", recordaba el pizarreño allá por el mes de enero: "Yo con 16 años y él acababa de marcar el gol de la final de la Eurocopa. Recuerdo que el camino duró 20 minutos y no dije ni media palabra. Yo lo miraba de reojo, flipando. Fue bonito".

Pacheco confesaba también que Torres "tampoco es que sea un tío muy abierto y tal", pero expresaba que "supongo que también tendría sus nervios, aunque fuesen menos que los míos". "Me saludó, fue cariñoso y tal, pero yo estaba súper cortado. Imagínese, pasas de los cadetes del Barcelona a estar ya en el vestuario del primer equipo del Liverpool. Como estaba Rafa Benítez empecé a entrenar con ellos. Un salto muy grande", recordaba el malagueño.