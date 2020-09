Antoñín lo tiene claro y pone pocos peros y menos dudas a sus intenciones de cara a esta última semana del mercado de fichajes. Los últimos movimientos del Granada le han dejado con poco sitio en el frente de ataque. El colombiano Luis Suárez será la guinda del proyecto nazarí y deja al malagueño con pocas opciones y minutos esta temporada en Los Cármenes, de ahí que se le esté buscando una cesión.

El malagueño, en declaraciones para El Diario Zaragocista, fue cristalino en sus planes. "El Granada sabe que si marcha a Segunda, el Málaga siempre va a ser lo primero", anunciaba Antoñín ante el interés de otros tres equipos de nivel y potencial económico de la categoría como él mismo reconocía: "En cuanto a clubes se que hay un interés importante de grandes clubes de la categoría como Rayo Vallecano, Zaragoza y Girona porque me lo han transmitido mis representantes, incluso hace unas semanas hablé con un entrenador de esos clubes. Es un honor y un orgullo que se fijen en mí".

"El club me ha comunicado que va a ser difícil. Tuve una conversación con el míster y fue sincero conmigo. Por mi parte me centro en intentar convencerlo de que se equivoca pero sé que la intención del Granada es que me vaya cedido a Segunda", explicaba el delantero malagueño, que deja claro que sus planes en la categoría de plata pasan solo por el Málaga: "Desde luego mi intención inicial sería esa. Se que atraviesan una situación institucional difícil y tampoco sé si podrían llegar a un acuerdo entre clubes pero es mi ciudad, donde me he criado y mi familia está allí, es el club que me ha dado todo y siempre le estaré agradecido".

Sobre su marcha al Granada, Antoñín la explicaba así: "Pues aunque parezca mentira, fue muy repentino todo. Había vuelto de entrenar y de repente me llaman del club y me hablan de la posibilidad de ir a Primera, que hay un club muy interesado en mí y que debido a la situación del club tenían que escuchar ofertas por todos, lo que me incluía a mí. Además al Granada le corría mucha prisa porque me querían para sustituir a un jugador. Es que hablamos del mes de Febrero… no me lo pensé y fui para allí, era una oportunidad única".