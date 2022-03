La Peña Malaguista Benamiel comunica que no se desplazará más

La Peña Malaguista Benamiel comunicó este lunes que dejará de desplazarse a animar al Málaga CF de manera oficial, a través de un comunicado en el que mencionaban que "no volverá a desplazarse hasta que cambien mucho las cosas" en el club y por actos violentos de algunos desplazados, tras su viaje a Fuenlabrada con desenlace inesperado, una decisión "irrevocable y unilateral".

"Lo primero de todo queremos agradecer todo vuestro apoyo, viaje tras viaje y temporada tras temporada, sin vosotros llegar a ser la peña más viajera no hubiera sido posible. Después de haber estado viajando durante los últimos años allá donde nos hayan permitido (solamente esta temporada en Cartagena, Alcorcón y recientemente en Fuenlabrada), la dirección de la peña ha tomado la decisión irrevocable y unilateral de no volver a viajar hasta nuevo aviso, dadas las siguiente circunstancias", explicaban en el comunicado.

Los motivos los dividen en dos: "Para nosotros viajar es motivo de celebración, disfrute y una fiesta del fútbol para hermanarnos entre malaguistas y otras aficiones, hacer nuevas amistades y si cabe disfrutar allá donde vamos. La violencia y la delincuencia no la entendemos como parte del fútbol, y mientras sea parte de los desplazamientos blanquiazules, nosotros no lo apoyaremos no participando en futuros viajes. Otro motivo muy de peso, aunque circunstancial, es la paupérrima o nula actitud deportiva que tiene la plantilla actual, no merecen ni siquiera que perdamos el tiempo en detallar lo que a todas vistas es algo que todos ya hemos visto: cero compromiso. Cuando haya un equipo que quiera dar la cara entonces nos plantaremos a apoyarles desplazándonos, con esta plantilla no nos vamos a mover ni al Tiro Pichón".

"Queremos dar las gracias de corazón a todos los miembros del club que nos habéis ayudado estos años a volver a ser una peña con nombre, a la federación de peñas por ayudarnos y compartir tanto con nosotros y por supuesto a todos los desplazados que habéis sido cientos en estos años. Nos da muchísima pena, tristeza y malestar el tener que tomar esta decisión que no va a ser fácil revocar. Pedimos disculpas a todos los futuros afectados y os pedimos mucha cautela dado que sabemos que los violentos jamás serán erradicados de los desplazamientos", cierra el comunicado de la Peña Malaguista Benamiel.