(0-1) El Málaga CF cae ante el Waasland-Vereven

Semana extraña para los clubes de Segunda División, a los que no se permite parar por los compromisos internacionales pero que han visto cómo la competición se detiene por otros motivos que no son de interés para ellos. Pero la maquinaria no puede detenerse, por eso el Málaga disputó un partido amistoso contra el Waasland-Vereven en el que más allá del marcador (hubo derrota final) se pueden obtener otros resultados.

José Alberto López utilizó este encuentro para ver a muchos de los menos habituales, incluyendo a un Aleix Febas que el tiempo que estuvo sobre el césped de La Rosaleda dejó las mismas buenas sensaciones que ofreció el día de su debut ante el Sporting de Gijón. Álvaro Vadillo no tuvo minutos, pero en la entidad aseguran que está bien y que simplemente está llevando un plan específico.

En principio el partido tenía que disputarse contra la Puskas Academy, pero un brote de covid lo impidió. Finalmente fue este conjunto de la segunda categoría belga y que mostró una gran intensidad, desterrando el término de "amistoso".

El entrenador asturiano puso de entrada a Dani Barrio; Ismael Casas, Moussa Diarra, David Lombán, Cufré; Ismael Gutiérrez; Jairo Samperio, Jozabed, Febas, Antoñín; y Sekou Gassama. Con ellos se llegó al descanso con empate a cero en el tantedor.

No fue hasta el minuto 60 cuando Kevin Hoggas rompió la igualada de penalti, firmando un 0-1 que sería definitivo. Durante la segunda parte hubo algunos cambios. Primero entraron Peybernes, Kevin y Roberto. Después hubo minutos para Víctor Gómez, Escassi, Javi Jiménez, Paulino, Ramón y Brandon.