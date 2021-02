Pablo Fornals fue otro de los grandes talentos que produjo La Academia del Málaga CF. Pese a que fue muy criticado por su salida, el castellonense guarda un imborrable y grato recuerdo de su etapa tanto en la ciudad como el club de los que no duda en alardear cada vez que puede. El ex malaguista, en una entrevista en BeSoccer, abre su caja de recuerdos.

"La gente que me conoce sabe el cariño que le tengo al club y a la ciudad. El año pasado, por la cuarentena, fue el único año en que no he podido bajar a Málaga y es que allí tengo muchísimos amigos tanto en el fútbol como fuera de él", relata Fornals sobre sus recuerdos de la ciudad, así como su lamento por la categoría que ocupa hoy el club: "Ver al Málaga ahí... Obviamente, dentro de los años que sean, cuando vuelva a estar en Primera, va a ser un orgullo y, para mí, es un orgullo decir que yo he debutado en el Málaga y que he vivido cinco años de mi vida en probablemente la mejor ciudad de España".

Desde la distancia, en un West Ham que esta temporada luce en la parte noble de la Premier League, sigue de cerca la actualidad y los partidos del Málaga: "Creo que, obviamente con todo lo que está sufriendo el club y todos los cambios repentinos del hombre que gestiona [refiriéndose a José María Muñoz]... Manolo Gaspar creo que está haciendo un trabajo espectacular porque, con todos los problemas tanto económicos como de a quién pertenece el club, los juicios, todo... creo que lleva un par de años haciendo plantillas bastante competitivas que, por lo menos, permiten al club mantenerse y seguir creando y generando ilusión para el día en que todo esto se aclare y aparezca una persona buena de verdad, que es lo que el club se merece, pues vuelva a estar donde debe".

Mención especial de Fornals para Ramón, al que considera su "ahijado" en el club: "Hablo con Ramón, por ejemplo. Me recuerda un poco a mí. Es un chico que entiendo que, dentro de unos años, acabará jugando de mediocentro o de mediapunta, que ahora un día te juega de banda, como yo al principio. Probablemente no sea el más rápido ni el más fuerte, pero es muy listo. Cuando él entró en la Academia, tenía 11 o 12 años y, desde ese momento, me veía reflejado en él por el cuerpo que tenía en ese momento, por el cuerpo que yo tuve de pequeño y era un poco mi ahijado".

"Verlo ahí, la verdad es que, para mí, es un placer tanto a él como a Ismael, a Luis [Muñoz], que, después de lo que le pasó, sigue ahí demostrando que ama al club, que, para él, es lo mejor que le puede pasar", mencionaba también Fornals sobre las joyas de la cantera blanquiazul: "A Pelli yo lo tuve en División de Honor y a Manolo Gaspar, que fue ayudante el primer año que yo estuve ahí, de las primeras personas que conocí en el club. Pellicer estuvo con Míchel, con nosotros también, los pichitas [por Miguel Zambrana y Juan Carlos Salcedo]... Hay mucha gente de la que guardo gran recuerdo y no me cuesta nada escribirles para desearles lo mejor o preguntarles qué tal van".