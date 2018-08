Muñiz contará con Diego e Iturra como novedades

Juan Ramón López Muñiz dio a conocer este mediodía los elegidos para la contienda de esta noche en el estreno del equipo en La Rosaleda ante el Alcorcón (22:00). Las únicas dos novedades en la convocatoria son la de DiegoGonzález, que vuelve tras cumplir sanción, y ManuelIturra, que no entró en Lugo,dejando fuera de ella al canterano Abqar y a Mula.

El club intentó acelerar en las últimas horas la salidas de alguno de sus jugadores pero no llegó a tiempo. El Málaga aún no ha inscrito a Boulahroud, Lacen, Pacheco, Koné ni Haksabanovic ante LaLiga, por lo que no pueden ser convocados por el entrenador gijonés.

Así, el técnico podría repetir el mismo once que planteó en Lugo, con la duda de si contará de nuevo con PauTorres como acompañante de LuisHernández, o la vuelta de Diego le relevará al banquillo. Se prevé que Recio y N'Diaye repitan en la medular.