Iván Rodríguez: "Ha sido un camino largo, llevaba mucho tiempo esperando esto"

A Iván Rodríguez (Alameda, 1996) nadie le ha puesto una alfombra para llegar hasta el primer equipo. Media vida en el club y gran parte de ella superando obstáculos para alcanzar el sueño de todo canterano, asentarse en el primer equipo de su ciudad. Ha agarrado su lugar en el lateral diestro, se ha ganado el favor del público con sus centros y tiene asegurado la elástica blanquiazul hasta 2022. Su trayectoria, su etapa en el filial, sus lesiones y el trascendental choque ante Osasuna, en estas líneas.

–De Alameda a La Rosaleda, ¿cómo ha sido ese largo camino?

–Ha sido muy largo. Llevaba mucho tiempo esperándolo, mucho tiempo esperando para esto. Al final es muy bonito verte ahí, en el equipo de tu tierra. Se valora mucho más cuando es aquí en Málaga, con tu gente.

–¿Recuerda cómo le captó el Málaga?

–Llegué al Málaga a hacer unas pruebas por medio de un amigo. Antes se hacían unas pruebas, unos partidillos. Allí me dijeron que no, estuve un mes a prueba pero al final me dijeron que no. A los dos años fue cuando me llamaron entré en el Alevín preferente. Llevo 12 años en La Academia.

–Le ha costado instalarse en el primer equipo, tener esa oportunidad, pero ahora le ha llegado la oportunidad para asentarse.

–Han sido muchos momentos, buenos y malos, ha sido mucho tiempo ahí a las puertas del primer equipo, esperando. Pero al final ha sido un desenlace feliz.

–¿Cómo es debutar con el equipo de tu ciudad en Segunda en La Rosaleda y dar la asistencia que significa el triunfo ante el Majadahonda?

–Fue de los momentos más felices de mi vida. Es algo que llevas esperando desde hace mucho tiempo, entrar en el equipo y hacerlo con buen en pie fue muy importante para mí.

–Está siendo un toma y daca constante con Cifu, ¿cómo es la pelea por el lateral diestro desde dentro?

–Es muy sana. Nosotros trabajamos al máximo en los entrenamientos y luego es el míster el que decide quién juega. Eso sirve al equipo, que estemos todos siempre enchufados y que en cualquier momento pueda elegir a cualquiera de nosotros y respondemos perfectamente.

–¿Os ayudáis mucho mutuamente? ¿Os dais consejos?

–La verdad es que nos llevamos muy bien, no hay ningún problema entre nosotros. Si tu contrario es bueno pues te ayuda a mejorar. Eso es positivo.

–¿En quién se fijaba de pequeño? ¿A quién tenía como ejemplo?

–Siempre me gustó mucho el juego de Dani Alves, en mi niñez el Barça ha dominado bastante. Ahora por ejemplo me gusta mucho Carvajal, el titular de la selección española. También me fijaba mucho en Jesús Gámez, cuando he venido a La Rosaleda era el que jugaba y me gustaba fijarme en él.

–¿Suele ver mucho fútbol en casa?

–La verdad es que estoy todo el día viendo fútbol. Los fines de semana me gusta estar tranquilo casa y ver casi todos los partidos, ahora sobre todo de Segunda, así me empapo mucho. Lo disfruto mucho.

"Hay muchos laterales buenos en Segunda; Álvaro Tejero o Alberto Benito lo están haciendo bien"

–¿Algún lateral de la categoría que le haya sorprendido?

–Hay muchos laterales buenos. Me gusta mucho Álvaro Tejero, del Albacete [cedido por el Real Madrid], o Alberto Benito, del Zaragoza. Hay muchos haciéndolo bien.

–Le fue bien en pretemporada pero una sanción hizo que no pudiera ser alternativa en Lugo, ¿sintió rabia?

–No sabía si podía ser titular si no hubiera tenido la sanción, claro que da rabia, pero no dependía de mí, daba rabia por no poder estar entre los disponibles.

–Ha luchado mucho para llegar hasta aquí...

–Al final todos, de mayor o menor forma, trabajamos para esto. Lo que quiere uno es llegar algún día a esto y para eso hay que luchar, pero sí, han sido muchos años y han traído recompensa.

–En su renovación decía que creía que había perdido el tren, ¿hubo muchas más opciones de dar el salto?

–He hecho dos o tres temporadas con el primer equipo en los que he tenido oportunidades. También el tema de la lesión... que pudo pasar y fue bastante claro que podía pasar. Pero me he mantenido firme y con muchas ganas. Cuando he estado lesionado me ha servido para darme más cuenta de lo que tenía y cuando regresé, lo hice con otra mentalidad y con más ganas de luchar por esto.

–Con el Malagueño ha vivido de todo, éxitos y palos gordos pero al final logró el ascenso.

–Han sido cuatro o cinco años con el filial. Es una categoría muy difícil. Yo tenía esa espinita con el filial, esa espinita de poder ascender y al final, el año por suerte se consiguió, pudimos ascender y fue muy bonito vivirlo.

–Aquella roja creía que le perseguiría, ¿no?

–A mí me iba a dar algo. Cuando entré en el vestuario con Miguel [utillero del equipo por aquel entonces] estaba allí llorando como si... no sabía dónde meterme, no sabía qué hacer. Fue un momento jodido pero por suerte los compañeros sacaron el partido adelante y la felicidad fue mayor.

–El Malagueño lo tiene difícil...

–Este años están subiendo muchos compañeros con el primer equipo y los veo bastante. Con Deco, Alberto y los que más tiempo llevan ahí me llevo muy bien y fuera del terreno de juego igual. Me sabe muy mal por ellos porque no se lo merecen lo que le está pasando, están teniendo muy mala suerte, han arrastrado muy malos resultados desde el principio y ahora es muy difícil levantar la cabeza. Pero bueno, mientras haya esperanza seguirán luchando. Tienen un buen equipo para sacar los resultados.

–Volviendo a usted, ha tenido muy mala suerte con las lesiones...

–Hubo una época, incluso antes de la grave en la rodilla, que tuve también un parón tres meses por el tobillo, también isquiotibiales... tuve de todo. No fueron lesiones que yo pudiera controlar porque eran lances del juego, no eran tanto musculares sino de articulaciones. La verdad es fue un momento muy jodido, no terminaba de encontrar el ritmo, de encontrarme cómodo. Y ya cuando tuve la de larga duración en la rodilla, ahí fue cuando lo puse todo en su sitio, ocho meses parados y cuando volví fue mi mejor momento y ahora me ha llegado el momento.

–¿Cómo se recupera alguien tan joven de tantas lesiones?

–Sobre todo rodeándote de buena gente, gente que haga que tu día a día sea más fácil cuando sales de aquí. Cuando venía a entrenar lo hacía feliz y cuando estaba fuera estaba feliz. Hay que estar centrado en tu recuperación y que cuando vuelvas lo vas a hacer lo mejor posible.

"Muñiz es justo con la gente que trabaja, le da oportunidades a todo el mundo. Me dice que haga las cosas fáciles"

–Se nota que Muñiz confía en su trabajo, ¿qué le dice?

–Muñiz es justo con la gente que trabaja. Le está dando oportunidades a todo el mundo. Me dice que haga las cosas fáciles, como sé y que esté concentrado todo lo que pueda. Y cuando llegue arriba que haga lo que sé hacer, poner buenos centros y jugar lo que sé. Estoy muy contento con mi trabajo.

–Está teniendo el equipo ciertos altibajos esta temporada, ¿cómo lo viven desde dentro?

–Nos está pasando como a casi todos los equipos de la categoría. Nos viene como una montaña rusa, nos vienen épocas buenas, épocas malas... Enganchamos dos victorias y logramos que la gente se vuelque otra vez estando arriba, luego dos empates. No estamos perdiendo, llevamos ocho partidos sin hacerlo. Por esa parte estamos contentos, pero está claro que tenemos que mejorar en muchos aspectos. Es muy importante intentar enganchar una rachita buena porque tenemos que mirar de cerca los puestos de ascenso directo.

–La falta de gol ¿preocupa?

–El gol es tema de todos. No podemos echar la culpa a los delanteros. Igual que cuando la portería está a cero no solo depende de los defensas sino de todo el equipo, cuando hay falta de gol es culpa de todos. Tenemos que ayudarlos en todo lo posible, son buenos delantero no, buenísimos. Confío plenamente en ellos y pronto se desquitarán y volver a hacer muchos goles.

–Ahora llega Osasuna, el líder.

–Es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que va a ser difícil. Nosotros en su campo jugamos un buen partido hasta el minuto 75 o así que llegaron las expulsiones. Con el partido descontrolado, en dos balones parados tuvieron dos acciones con las que nos ganaron el partido. Allí controlamos bastante bien y es un equipo al que podemos enfrentar bien, sin ningún problema. Esperamos un buen partido el lunes.

–Hay ganas tras lo que sucedió en Pamplona, le tocó vivirlo en el campo.

–No en particular a Osasuna. Como cualquier equipo estamos ahora muy centrados de que llegue cada partido, para intentar hacer las cosas lo mejor posible y esperando que el lunes lo hagamos lo mejor posible.

–Y la afición debe ser clave...

–Estamos viendo que los equipos fuertes en casa son los que están arriba, sabemos que es muy importante para nosotros que La Rosaleda sea una caldera y que nos ayuden a empujar en los momentos difíciles de los partidos. Últimamente no nos podemos quejar porque el otro día los sentimos los 90 minutos y están concienciados que son parte importante de este proyecto y este ascenso. Esperemos que, aunque sea lunes, sigan viniendo a La Rosaleda y nos animen.

–¿Le impresionó el recibimiento ante el Deportivo?

–Fue increíble. Nunca había vivido nada igual. Los compañeros y físios que ya habían vivido algunos en la época de Champions y en otros momentos, dicen que fue espectacular, de los mejores que han vivido. Es muy bonito porque a mí siempre me ha gustado mucho estar en el estadio. Yo he vivido todos los partidos de la Champions en la grada, con Malaka Hinchas, como un aficionado más porque me encantaba. Ahora vivirlo desde dentro es muy bonito.

–¿Qué está pasando con las lesiones en la plantilla? Pacheco, Adrián, ahora Alejo...

–Estamos teniendo muy mala suerte pero no podemos hacer nada. Estamos trabajando bien, haciendo buen trabajo preventivo pero las cosas vienen como vienen. Pero lo bueno es que tenemos jugadores de sobra para suplir las bajas. Esperemos que los que salgan lo hagan lo mejor posible.

–Se la pongo botando, ¿un deseo?

–[Risas] Qué te voy a decir, espero que sea el ascenso y que se cumpla.