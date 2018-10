Las Gaunas pone a prueba el crecimiento (12:00)

El Málaga Femenino regresa a la Liga Iberdrola. Lo hace tras la dulce resaca de su primera victoria, desde la que se crece mejor. Espera el EDF Logroño, en un partido exigente (12:00). Las de Antonio Contreras juegan un partido clave en su objetivo hacia la permanencia, ante el colista de la categoría. Es un duelo en el que hay opciones sacar la primera victoria. Ya se empató en Valencia.

Las riojanas aún no consiguieron un triunfo, pero se mostraron competitivas en su estadio, donde aún no perdieron. El mítico campo de Las Gaunas está siendo el asidero para no quedarse descolgado de la lucha por la salvación. En suelo riojano se mide el avance del Málaga Femenino, que dejó buenas sensaciones en su triunfo frente al Espanyol. La segunda pasa por Logroño.