Pinchazo en Huelva (2-0)

El Málaga Femenino encandenó en Huelva su tercera derrota consecutiva. Si las previas ante Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao eran lógicas por la buena clasificación de las rivales, ésta en el derbi andaluz duele un poco más porque se produce ante un contrario de la zona baja que también tiene el reto de no descender desde la Liga Iberdrola. 2-0 cayó ante el Sporting.

No fue un gran partido de las pupilas de Antonio Contreras, que no pudieron perforar la meta rival aunque se acercó en varias ocasiones antes de que el Recreativo pegara primero, sobre todo con una falta de Adriana que se envenenó aunque no encontró red.

Patri Ojeda, la jugadora más resolutiva del cuadro onubense, abrió el marcador antes del descanso (1-0) al cabecear un córner botado por Flor, superando a la zaga malaguista.

Tras el paso por el vestuario, el Málaga salió con bríos renovados. Movió el banquillo Contreras, salió Míriam por Dominika, y poco después Pamela estrellaba un balón en el poste. No llegaba el empate.

Entraron también Kuc y Paula al césped, pero fue una pieza del banquillo del Sporting, Yulia, quien sentenciaría el encuentro. Otra vez Flor fue la asistente del tanto que acababa en el minuto 86 con las esperanzas malagueñas.

El Sporting consigue de esta manera su tercera victoria consecutiva tras un mal inicio de temporada y se coloca con 11 puntos, en el puesto 14. Le antecede el Málaga, que se queda con 13 en el puesto decimotercero. La línea de la salvación la marca el Madrid CCF, que acumula siete. O sea, dos victorias de margen tiene el Málaga con la zona caliente. Quedan dos partidos para cerrar 2018.