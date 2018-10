Muñiz: "Sabemos qué hacemos, por qué y con qué intención"

Juan Ramón Muñiz compareció antes del entrenamiento de este jueves, víspera del partido ante el Albacete (16:00 horas, La Rosaleda), en el Ciudad de Málaga. El entrenador del Málaga habló largo y tendido de la actualidad del club. Equipo, virus FIFA, filial, rival...

La incorporación de Renato Santos y Juankar al equipo está en distintos grados. "Renato ya se incorporó desde principios de semana, con Juankar hay que tener paciencia aún, a partir del sábado-domingo empezará con continuidad y veremos cómo evoluciona, a ver que coja confianza. Renato es otro tipo de lesión, tiene los plazos cumplidos, no dio un paso atrás e hizo toda la semana", explicó Muñiz sobre los recuperados.

A cambio, el técnico pierde internacionales capitales en el equipo como N'Diaye o Munir. "Son bajas esperadas, desde hace semanas. Habitualmente van con su selección, juegan clasificaciones importantes para sus países. Hay que acostumbrarse y adaptarse y confiar en el trabajo de toda la plantilla. Hay una plantilla amplia, entrará otro jugador que igualará o mejorará", alentaba Muñiz, que valoraba el gesto de Haksabanovic, inédito aún, de renunciar a su selección para acelerar su integración: "Habló con el seleccionador, venía de unas molestias, prefería seguir en dinámica tratándose aquí. A todo el mundo le agrada ir con la selección, pero dio un paso adelante para trabajar aquí"..

Se refirió Muñiz a otros temas:

Tabla: "Al final la clasificación es independiente, le doy importancia a los puntos más que al puesto. No había perdido el Albacete hasta el pasado fin de semana, eso es que está a buen ritmo, tiene finalización, buenos rematadores. Tiene experiencia y va a poner las cosas difíciles. Estos tres puntos pasan y no vuelven, hay que cogerlos. Para ganar en esta categoría hay que hacer las cosas muy bien. El puesto no tiene trascendencia, lo tendrá en 6-7 meses. Ahora hay que ganar y colocarte. Esto es como la Vuelta a España. Durante las etapas te colocas y en la última semana te la juegas en la montaña o la contrarreloj. Cuanto mejor te coloques, más opciones tendrán al final".

Errores: "Siempre le doy mérito al rival. Haces un error y te meten porque tiene pegada. Igual que el Málaga tiene pegada y castiga errores. Si marcas es porque se desajusta el contrario. Muchas veces marcas porque el rival se descompone porque mueves bien o ejecutas alguna acción. Llega un momento en que llevas un esfuerzo importante, te desgastas y no llegas. Tienes que convivir con el error. Es imposible 90 minutos haciendo todo bien. Hay que minimizarlos, pero ocurren los errores. Son visibles cuando el rival los castiga. Si le preguntas a Natxo seguro que habían trabajado esa jugada contra nosotros. Tienes más aciertos que errores. La línea es la que tenemos: seriedad, solidez, sobriedad.. Pero hay que ir mejorando".

Cambios en el once: "Hasta el último entrenamiento no doy nada por hecho, pueden surgir situaciones. Todos los jugadores están preparados para competir. No tengo miedo de meter a uno u otro. Cualquiera que ponga me ha demostrado que puedo contar con él. Dejo fuera a gente que podría estar jugando".

Zozulya: "Todos nos conocemos, jugadores, entrenadores... Una individualidad te gana, le puedes conocer. pero te gana. En el minuto 15 o el 20 estás fresco, pero en el 75 igual tienes déficit de oxígeno. Igual nos pasa a favor. Ese momento puntual, el equipo lo tiene que solucionar. A Zozulya le conozco perfectamente, como a Quique o Carlos Fernández. No te puedes permitir un despiste".

Dely Valdés: "Cuando un compañero de profesión se marcha siempre da pena, el trabajo que se realiza muchas veces no se ve. Me da mucha más pena porque Dely es amigo, trabajó muchos años conmigo, sé lo fiel que es con el club y con las personas. Es un gran entrenador y una gran persona. Cuando tiramos del filial los jugadores no bajan el nivel, se consagran y disputan minutos en el primer equipo. El objetivo del filial está cubierto. Que den buen nivel es lo que quiero. Y dan muy buen nivel porque el trabajo era bueno".

Sustituto en el filial: "Con Dely tuve colaboración desde el primer día. Esa relación entre el primero y segundo es importante, sabía quién juega bien, quién entrena bien, el entrenador necesita los datos objetivos sobre cómo funciona, saber quién hace méritos. Hemos tenido esta semana a Chica, David Ramos... Se abren camino porque los informes de abajo son de que tienen hambre y se sacrifican para estar ahí. No es mi trabajo saber quién va a venir por Dely. Vendrá dado si quieren comentármelo. Ni lo voy a exigir ni lo voy a pensar. Valorarán situaciones. Es una pena que Dely no esté en el filial".

Quejas arbitrales: "Es el fútbol, ley del fútbol. Se trata de cuando pasa algo atacar a un estamento que habitualmente no se defiende. Los árbitros hacen su trabajo y no vienen a justificar ante los medios qué arbitraron. Yo creo que tenemos que ayudar. Hay una parte del juego que no te favorece. Nunca vi a un árbitro rajar de un jugador o de un entrenador. Es una parte del juego, un compañero más, al que tenemos que respetar. Te da rabia una decisión que tomen, es lógico. Cada entrenador actúa de una manera".

Saques de banda: "Ojalá que siga así, no me importa cómo llegan los goles (cuatro de 10 tienen ahí su origen). Tenemos juego aéreo y un gran lanzador de banda. Cualquier acción que cree peligro buena es. El gol está dentro del área, no fuera. Ojalá tengamos esa efectividad y mantengamos esa estrategia".

Críticas al juego: "Cada uno tiene su opinión, agradar a todo el mundo es imposible. A uno le gusta una cosa, a otros otra. Sabemos qué hacemos, por qué y con qué intención. Puede opinar todo el mundo. No tienen por qué compartir una misma idea".