Muñiz: "Fue interesante, pero el objetivo es sólo uno: subir"

Juan Ramón Muñiz le dio la dimensión justaa la derrota del Málaga ante el Almería, que supuso la eliminación, un año más, a las primeras de cambio. No le gustó caer, pero no hizo ningún drama y señaló al objetivo primordial, que es centrarse al 100% en la Liga.

"Fue un partido que nos venia bien para que todos tuviesen minutos y ritmo de juego. Lógicamente teníamos la ilusión de ganar para seguir enfrentándonos a más equipos. El Almeria han hecho la misma lectura de partido, competir y que tengan minutos sus jugadores, la función prioritaria es una, subir", decía el técnico asturiano.

Pese a la derrota, Muñiz sacaba conclusiones interesantes. "Para nosotros ha sido interesante porque hemos visto a jugadores de categorías inferiores y creo que es interesante que tengan minutos contra rivales de la misma categoría", razonó el técnico, que afirmó que "ya pensamos en preparar el siguiente partido sabiendo que tenemos un rival que nos pondrá las cosas difíciles. Los equipos hasta ahora han sido muy parejos muy igualados hasta el final del encuentro. No te sabría decir si un equipo fue mejor que otro, cada uno compite como haremos nosotros".

"El Almería en el resultado nos ha superado pero en juego ha sido muy parejo, no hubo muchas ocasiones pero si hubo alternativas en el juego. La ilusión nuestra es otra, que es subir. Nosotros la afrontamos con ilusión de pasar las eliminatorias y que la gente tuviese ritmo de competición en ese aspecto era positivo, nos enfrentábamos ante un equipo con muchas virtudes y características, la Copa se hace interesante si juegas en casa, si te toca lejos se estropea un poco nuestro objetivo principal porque hay que viajar y pierdes entrenamientos", insistía Muñiz: "El equipo hizo cosas bien y estoy satisfecho porque hemos visto gente que no estaba compitiendo y que se tiene que poner al nivel de los que juegan cada domingo, una de las cosas buenas es que jugábamos contra un equipo de la categoría, una pena no haber superado la eliminatoria y ya pensamos en el siguiente partido".

Muñiz quiso separar conceptos y competiciones. "No se puede comparar Copa y Liga, los objetivos son completamente distintos. Seguramente en liga no se habría dado esto, lo prioritario era que la gente tuviese minutos, estoy contento con que haya salido gente y haya competido. Si hubiese sido un sábado con los mismos jugadores habría sido otra motivación y otro ritmo, en este aspecto estoy tranquilo porque se hasta donde podemos competir", explicó.

Cuestionado por la labor de Juanpi, titular ante el Almería, Muñiz dijo que "no jugó muchos minutos en pretemporada, se puso a entrenar fuerte porque tenemos que conseguir que llegue a su nivel, el sabe los objetivos que tenemos para él, él ha jugado a un nivel muy alto en Málaga. Tenemos que conseguir que aguante al maximo tiempo a una intensidad alta", dijo sobre el venezolano.

Por último, el técnico valoró a los canteranos. "Han podido competir y tener minutos, el futbol base y la Academia van a dar sus frutos, no sé si a corto o medio plazo porque hay muy buenos jugadores, es la parte positiva de hoy, han sabido estar en el campo, la dificultad de un equipo de la categoría. El resultado no es lo que queríamos, pero hay muchas cosas positivas que como entrenador tengo que poner encima de la mesa y darle valor no sólo al resultado sino también al trabajo".