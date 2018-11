Muñiz espera batalla en el Francisco de la Hera

Juan Ramón López Muñiz sabe bien de qué está hecho el Extremadura. Es uno de los noveles de la categoría pero eso no le hace un equipo menor y ha intentado dejarle eso bien claro a los suyos durante esta semana. "Habrá mucho centro, balón dividido, segundas jugadas, estrategia...", presagiaba el gijonés en la rueda de prensa previa al choque ante los azulgranas: "Es importante pensar en todas las situaciones. Nos van a exigir la máxima intensidad porque la van a poner ellos, es un campo de dimensiones reducidas. Lo que puede ser en contra también puede ser a favor. La clave es estar bien posicionado. Te van a exigir jugar juntos y tener equilibrio. Habrá que adaptarse a lo que requiera el partido y prepararse para tomar buenas decisiones".

De las bajas que aún tiene en el grupo, Muñiz no le quiso dar importancia: "Lo que pasa todas las temporadas en todos los equipos. La competición es dura, exigente, a lo largo de la temporada los equipos irán para arriba y abajo, no habrá nada que diferencie a unos y otros. La temporada es larga, el ritmo es alto y todo puede ir sucediendo. Hay que tener una plantilla compensada para todo esto".

"Es un jugador que está aprovechando su momento. Tiene buenas condiciones, a veces el fútbol es suerte y que te salga bien cuando te dan la oportunidad. Lo está aprovechando bien. La lástima es no haber disfrutado de él una categoría profesional antes", decía Muñiz de una de las grandes amenazas del Extremadura, Enric Gallego, con 13 goles en su haber, pero no es lo único que preocupa al técnico: "Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene buenos delanteros, no hay que despreciar a sus compañeros, y nos van a exigir hacer un buen partido. Con todo vamos para allí para intentar sumar buenos puntos, sabemos que la afición va a estar y esperamos responder". Además, tocó varios temas más:

Fuera de casa

"Muchas veces se comenta más fuera que dentro, dentro no hay comentarios. Hay que conseguir números, de esto va, conseguirlos donde puedas. Nadie te va a preguntar cómo y dónde".

Datos del rival

"Lo que es la categoría, que es tan importante hacer goles como que no te los hagan. Tienes que mantener un equilibrio y ellos han perdido partidos en casa donde hicieron buenos partidos. Es un partido difícil, donde hay que jugar con intensidad. Hay que ir con mucha humildad con el mono de trabajo puesto".

Extremos

"Es un poco todo. Estados de forma, características de los jugadores, en función del rival... Tenemos seis jugadores de diferentes características: rápidos, de más combinación, con llegada. Habrá que decidir el partido y el momento".

Harper

"Ha ido entrenando progresivamente y poco a poco se incorpora a los entrenamientos. Hay que esperar para verlo al nivel mejor posible. Es una buena noticia que se vaya integrando, no va teniendo molestias y no ha dado pasos atrás, ahora a recuperar ese estado de forma para volver a estar como estaba".

Koné

"Tenemos que estar preparados para suplir cualquier baja. Habrá lesiones, sanciones y estados de forma y el equipo tiene que superar todo lo que va pasando. Eso es lo bueno, el equipo rinde perfectamente. Lo importante es mantener una línea de regularidad y hay que hacerlo esté quien esté en el campo. Voy a dejar gente fuera que podría estar en el once titular perfectamente".

Haksabanovic

"Cuando jugó el otro día es porque se lo ganó. La competencia es dura, se ha ido ganando un espacio en el equipo. Hemos notado una progresión en el ritmo de trabajo, al equipo, a la categoría, el idioma es importante y se va adaptando. Es un jugador más que puede participar, en una competición donde hay mucha competencia".

Afición

"Máximo respeto y agradecimiento. Tenemos una afición detrás que está al día con el equipo y tenemos un compromiso con esa afición, en cada partidos vamos a dejar hasta la última gota de sudor, de eso no hay duda. Ojalá vengan satisfechos y con los puntos".