Muñiz: "Tenemos que estar preparados para competir"

Juan Ramón López Muñiz se mostró muy claro en la rueda de prensa previa al duelo de este viernes ante el Alcorcón. El gijonés ve al equipo preparado para esta segunda jornada: "Tiene ganas, tiene ilusión, quiere volver a competir. Hay que olvidarse de lo que pasó la semana pasada, hay otros tres puntos en juego. Tenemos que disfrutarlo, con más nivel de esfuerzo, de intensidad y más podamos conseguir otra vez la victoria".

El límite salarial que ahoga en estos momentos al Málaga fue otro de los temas de su intervención: "Tenemos clara la situación. Todo el mundo tiene que estar preparado para competir, son circunstancias que el club están intentando solucionar. La gente está preparada para competir. Si se ha podido arreglar, estarán preparados. Si no, los que pueden estar, estarán preparados. Será un partido difícil e igualado. Cuanto más gente pueda estar, mucho mejor. Pero sabemos que desde el club lo están intentando arreglar. Nosotros no podemos hacer nada más".

Sobre los jugadores apartados, a los que se les busca una solución, Muñiz comentó que "el que no quiera estar, no va a estar, no quiero alguien que no va a sumar para conseguir los objetivos". Pero reconocía: "El que quiera sumar, se puede incorporar en el momento que vea oportuno. Por delante de nosotros hay un club, y eso es lo principal. El club siempre va a seguir. Hablo de todos los que estamos aquí. Cuando se den cuenta de cómo es la situación. Si quieren sumar, nunca voy a tener problemas. Cuando los vea trabajar y me convenzan, y los vea con ilusión. Lo que no vamos a hacer es tener a gente que no va a sumar".

Para finalizar, habló del rival, el Alcorcón: "Es un equipo con experiencia, con veteranía, que saben cual es su rol, su papel, que saben su objetivo. Tiene la idea muy clara. Es un rival peligroso que como decía antes, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que igualarles en eso. Es un partido para tener paciencia. El partido no son ni 10 ni 20 minutos, son 90. En la primera jornada hemos visto lo que va a ser la categoría, muchos empates. Mañana va a ser un día muy difícil. Tendremos que hacer las cosas muy muy bien".