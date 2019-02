El técnico pone espacio entre el equipo y los problemas del jeque

La rueda de prensa de Juan Ramón Muñiz antes de recibir al Deportivo este domingo (18:00) fue menos extensa que en las últimas semanas, pero tocó temas importantes en la actualidad del Málaga. En lo meramente futbolístico y en lo extradeportivo, donde retumba esta semana el juicio de Abdullah Al-Thani contra BlueBay realizado el miércoles.

La presencia del propietario del club fue una de las curiosidades en la sesión matinal en el Ciudad de Málaga. Al-Thani, que aguarda en tierras costasoleñas a la sentencia del caso, aprovechó la mañana para visitar al equipo. El jeque llegó en su coche al estadio de atletismo y se le vio hablar con algunos jugadores y miembros del club.

"Le hemos visto, pero no pude hablar con él porque estaba con otra gente. Sí, estuvo saludando a los jugadores", decía Muñiz sobre la presencia del catarí en el entrenamiento. El asturiano trata de normalizar la situación, pero sobre todo intenta poner distancias entre su equipo y los problemas judiciales del propietario. No cree que deba afectar: "Estamos completamente ajenos a su situación. No la podemos resolver, trabajamos de las líneas para dentro y estamos tranquilos sabiendo el tiempo que queda, que a la vez es poco y mucho. Nos centramos en nuestro trabajo, que es lo único que podemos hacer".