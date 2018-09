El Málaga se abona a la mínima (1-0)

Nuevo triunfo del Málaga y nueva victoria por la mínima. Le vale a esta Málaga con resultados cortos, con pequeños destellos de calidad que esconden mucho trabajo detrás. Sirvió el tanto de Jack Harper, que sigue sumando y que hizo buenísimo el centro de Iván. El gran reforzado de la tarde, un tal Juanpi Añor, capital en su vuelta a la titularidad.

Sorprendía Juan Ramón López Muñiz con la inclusión en el once de Juanpi. El venezolano, que estuvo en la rampa de salida durante todo el mercado veraniego, se integró al grupo a principios de septiembre y, por méritos propios, se ha ganado un sitio en el once. El perjudicado, Pacheco. Se quedó en el banco el pizarreño, que no está aún al 100% físicamente. El canterano Iván Rodríguez era la otra novedad, sustituyendo a un tocado Cifuentes.

El Málaga saltaba con una de sus mejores versiones de sí mismo. Lo hacía con intervenciones de calidad de Ontiveros –que tuvo la primera en otro de sus gambeteos en el área– y Juanpi, que elevan el nivel del equipo si se sienten cómodos e importantes; al igual de Gustavo Blanco, que todo lo que toca lo hace con sentido. Un recuperación del venezolano era el inicio del 1-0. Éste cedía para Iván Rodríguez que pondría un centro exquisito para Jack Harper en el corazón del área. El giro de cuello del escocés completó el caviar que supuso la jugada. Ya mandaban los blanquiazules.

El gol estiró el chicle de la excitación blanquiazul, que dispuso de los mejores minutos de la temporada. Aunque durante la primera mitad, los majariegos apretaron y los locales se acabaron diluyendo con el tiempo. Siempre con un Juanpi muy activo, participativo y, esta vez, acertadísimo.

La segunda parte pasó a ser testimonial. El Málaga no pasó excesivo peligro, aunque con el resultado tan corto, los minutos se impregnaron de esas dudas. Munir tuvo que intervenir un par de veces con notable resultado –una mano salvadora ante un disparo directo a la escuadra–. Los blanquiazules pudieron ampliar el marcador en varias situaciones –con Blanco, Hicham o Pacheco entre otros–.

En definitiva. Otros tres puntos para el conjunto de Juan Ramón López Muñiz que sigue resolviendo de manera brillante sus encuentros. Otro triunfo por la mínima que da al Málaga el número redondo: 18 puntos; a cuatro de Las Palmas.