El sorteo del calendario de Segunda División terminó por configurar lo que será la temporada 2019/20, con todos los equipos ya oficialmente en la categoría desde el 1 de julio. 17 capitales de provincia, solo cinco equipos sin experiencia en Primera División y un único debutante. El Málaga volverá a competir en LaLiga 1|2|3 y la categoría no cambia, seguirá siendo un ejemplo de igualdad y competitividad.

Por segundo año consecutivo, ninguno de los equipos que llegaron de Primera División ascendió. Lo hicieron Osasuna y Granada, ambos en su segunda temporada en la categoría, y Mallorca, que, como el Málaga en 1999, subió directamente desde Segunda B. Así fue después de una remontada tremenda en Son Moix ante el Deportivo, que se postula de nuevo como gran rival por la promoción.

Los ejemplos de Granada y Osasuna se toman para no caer en el pesimismo. Ninguno de los dos entró en play off la anterior campaña y tras un verano de cambios tomaron definitivamente el pulso a la competición con plantillas plagadas de jornaleros con experiencia en la categoría. El caso del conjunto rojillo es significativo de esa imprevisibilidad que tiene la categoría: cuando el Málaga cayó en El Sadar, los de Muñiz estaban en promoción directa y los rojillos novenos. Terminaron la primera vuelta quintos en un momento de máxima igualdad (cinco puntos entre los seis primeros) y la regularidad los llevó a ser campeones con 87 puntos, ocho por encima del Granada y a 13 del equipo ya dirigido por Víctor.

En esta ocasión, de LaLiga Santander descienden Girona, Huesca y Rayo Vallecano. El conjunto catalán vuelve a la categoría de plata dos años después de subir bajo la copropiedad del grupo Manchester City y Pere Guardiola, lo que les ha permitido disponer de algunos futbolistas del conjunto inglés cedidos como Pablo Maffeo, Aleix García, Marlos Moreno, Kayode y Patrick Roberts. Entretanto, Huesca y Rayo caen después de un efímero paso por la élite. Los oscenses fueron muy competitivos en su búsqueda de la promoción y disputaron varios play off, mientras el conjunto madrileño se presenta como uno de los más experimentados en la categoría, con 36 temporadas (esta será la 37ª) en su haber.

Tras volver a Segunda en apenas dos y un año, Girona, Huesca y Rayo tendrán menos ayuda al descenso

Resultan reseñables las breves estancias de estos clubes en Primera. Mientras el Málaga recibió una importante compensación por el descenso tras diez temporadas en la élite, convirtiéndolo en el presupuesto más alto de la Liga, la ayuda a los tres descendidos no será tan alta, lo que supondrá una diferencia menor a nivel económico.

Desde abajo, los descensos de Rayo Majadahonda, Nàstic, Córdoba y el suspendido Reus se suplen con la vuelta de un histórico como el Racing de Santander (34 temporadas en Segunda), otros dos que ya pasaron por la categoría de plata como Mirandés (5) y Ponferradina (6), y el Fuenlabrada, único debutante.

Por lo demás, pocos cambios respecto al año pasado, cuando ya se hablaba de la entidad de los equipos que conformaban Segunda y a los que se tendría que enfrentar el conjunto blanquiazul. Nueve de los 22 están entre los 25 clubes con más partidos en Primera; tan solo Lugo, Alcorcón, Mirandés, Ponferradina y Fuenlabrada carecen de experiencia en Primera y hasta siete han jugado competiciones europeas: Sporting, Las Palmas, Tenerife, Oviedo, Zaragoza, Deportivo y, el último de ellos en hacerlo, el Málaga, con sus históricos pasos por Intertoto, UEFA y Champions League.

Es una Segunda División de nombres, con futbolistas internacionales como los malaguistas Munir y N'Diaye que acudieron a la Copa África o los campeones de Europa sub 21 Manu Vallejo (Cádiz) y Rafa Mir (Valencia), y eso que el formato, sin parones, no lo favorece. También entran en la lista escenarios históricos como El Sardinero, donde el fin de semana del 18 de agosto arranca todo para el Málaga, el Municipal de Vallecas, o revisitas a los clásicos Carranza, Riazor o Carlos Tartiere entre muchos. Y aun así, lo decía Muñiz, "por llevar este escudo o una camiseta Nike no ganas partidos". El nombre es una cuestión, pero el fútbol es otra bien distinta.