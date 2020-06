El Málaga pesca en la cantera del Alhaurín de la Torre

La realidad del Málaga es que deberá vivir de la cantera en las próximas temporadas. En buena medida dependerá deportivamente (y económicamente) de lo que pueda producir la Academia. Ya se sabe que la construcción física del edificio parece una entelequia, aunque haya algún movimiento en las últimas semanas. En el plano funcional, Duda y Manolo Gaspar tienen una idea que ya también se recoge en el documento elaborado por el administrador judicial, José María Muñoz, para la viabilidad de la entidad.

Una de las líneas maestras es cribar todo el talento que haya en la provincia, que no se escapen jugadores. En su día sucedió que Fernando Hierro (Vélez), Juanito (Fuengirola) e Isco (Arroyo de la Miel), los tres mejores futbolistas malagueños de la historia, no pasaron por las categorías inferiores del Málaga. La situación del Málaga es paradójica ahora mismo para los canteranos. La situación en el club es delicada, pero probablemente no ha habido un mejor momento para llamar a las puertas del primer equipo. Quien dé con los nudillos fuerte, puede tirarla abajo.

Dentro de esa política, la Academia ha reclutado a cinco jugadores procedentes del Alhaurín de la Torre para las categorías inferiores. Se trata de Jesús Torres (juvenil) Jesús Tomé y Álvaro Paumard (cadetes), Manolo Berrocal (infantil) y Miguel Ángel Bermúdez (prebenjamín), que desde la temporada próxima engrosarán las filas de las categorías inferiores blanquiazules procedentes de la localidad vecina a la capital, que tuvo futbolistas destacados como el histórico Pepelu. entrenador del equipo alhaurino más tarde y la pasada temporada en el Lauro, o más recientemente, Fran Castillo, campeón de España juvenil con la gran generación de 1997 (Ontiveros, Luis Muñoz, En-Nesyri, Samu Casado...), torneo que decidió la tanda de penaltis con un lanzamiento a lo Panenka. Ahora juega en el Albacete.

"Los clubes que tienen una buena cantera, que tienen talento local, como nosotros, se van a ver reforzados. Vienen generaciones bastante buenas, jugadores con ideas claras, con sentimiento de pertenencia y eso va a hacer que, poco a poco, lleguen al primer equipo. Eso da tranquilidad porque vamos a tener buenos recursos. No debemos perderlo, es una de nuestras intenciones y Duda tiene un trabajo bueno por delante. El futuro del Málaga pasa por desarrollar y darle todas las posibilidades al talento local. Es algo de lo que también deben darse cuenta las familias, los jugadores y apostar por el talento de su ciudad y provincia", decía días atrás Manolo Gaspar.

Y en esa línea se mueve también Duda: “Tenemos un nivel muy alto en nuestra cantera y sabemos que hay equipos que quieren a nuestros jugadores. Yo creo que si hay un sitio donde un chico pueda seguir creciendo y pueda llegar en un corto plazo es el Málaga. Es la mejor casa para ser jugador profesional”.

La pesca en el Alhaurín de la Torre, que se ha reforzado para el primer equipo con un ex malaguista ilustre como Apoño, es un ejemplo de lo que se hace y se intentará mantener con otros clubes de la provincia, en ese primer filtro en una provincia que ha dado muchos jugadores de calidad a lo largo de la historia.