El Málaga no está de saldo

El Málaga no se regala. Es el mensaje que en Martiricos pretenden que quede claro ante posibles cazadores que vean en la plantilla blanquiazul una buena ocasión para conseguir futbolistas a precio de saldo. Al menos, así están las cosas a día de hoy a pesar de que el escenario actual no es sencillo. Es cierto que existe un overbooking en cuanto a efectivos y se tienen que dar un gran número de salidas, pero eso no va a implicar que la entidad ponga a disposición de cualquier interesado todo su arsenal y a modo de ganga.

Tampoco significa que no vaya a escuchar ofertas por cualquiera de sus elementos. Al contrario, todo es negociable. Si se tratase de un jugador de los que sí cuenta de primeras para Muñiz, se tienen que dar varias circunstancias. Una es que económicamente compense al Málaga. Otra, que siempre haya posibilidad de reemplazar a quien salga con un recambio de máximas garantías. Eso en el caso de hombres con cierto caché en el mercado. A otros descartes sí se les abrirá la cancela más fácilmente.

Toca hablar, volviendo al tema en cuestión, de los dos únicos delanteros con contrato en vigor con los que cuenta el Málaga en la actualidad. Después de su segunda vuelta, colarse en el Mundial y estrenarse con gol ante España, En-Nesyri se ha puesto en el escaparate. En Martiricos tasan al marroquí en una cifra superior a los cinco millones de euros, teniendo en cuenta además que su cláusula de rescisión, en teoría, queda reducida al 50% (10 millones).

Luego está el caso de Michael Santos, que es más complejo porque puede marcharse cedido en cualquier momento a un conjunto de Primera División si asume su sueldo. Los técnicos cuentan con el uruguayo, que en principio debe incorporarse hoy mismo a los entrenamientos después de unos días de asueto extra. Dicen que el charrúa tiene buena predisposición y que a día de hoy se le considera uno más. Habrá que esperar acontecimientos porque su situación contractual le convierte en deseable y asequible. El Málaga ya contempló traspasarle al Copenhague, pero no fructificó.

Se vienen días de falsa calma en La Rosaleda. Las apariencias engañan. Caminero pidió "paciencia" ante la quietud del mercado mientras presentaba a Boulahroud. Pero en el seno de la entidad existe la convicción de que en cuestión de días se producirán algunas salidas que ayudarán a desatascar y aclarar el panorama. Entre tanto, los jugadores siguen trabajando duro en esta primera semana de entrenamientos. Dentro del cuerpo técnico se destaca que en líneas generales, la plantilla está dando la cara. Y el fútbol da muchas vueltas...