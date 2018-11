El Levante, rival y pasado feliz

Regresa la competición para Antonio Contreras y sus jugadoras después del parón internacional del último fin de semana. Y no será ante un rival más para muchas de las integrantes del Málaga (técnico incluido). "Yo creo que todas tenemos gente allí que apreciamos, yo viví tres años espectaculares allí y me encantaría ver a todo el mundo. He hablado con mucha gente y seguro que vendrán al partido. A fin y al cabo, es la vuelta de Antonio, de Adri (Adriana Martín), de Míriam y la mía y yo creo que la gente querrá ver ese partido porque será muy bueno", aseguró para los medios del club Leti.

"Conseguimos los tres puntos y después de eso, el parón fue mejor. Hemos recargado pilas, estamos trabajando y ahora nos enfrentamos a una semana ilusionante", aseguró la jugadora blanquiazul, que tuvo elogios para el Levante, uno de los gallitos de la categoría: "El Levante es de los tres mejores equipos que hay en la liga y vamos con la ilusión de ir a por el partido, pero también con humildad y respeto hacia el rival porque es muy bueno. Los encuentros duran 95 minutos y hay que jugarlos e intentar ir al partido. Llegar al parón con tres puntos más dan mucha vitalidad para afrontar mejor el próximo partido. Tenemos que ir a por él y ya está".