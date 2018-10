López Garai: "Anatómicamente no somos el Málaga"

El entrenador del Numancia, Aritz López Garai, atendió a los medios para analizar el próximo duelo contra el Málaga: "Nos enfrentamos hasta ahora al mejor equipo. Siempre he dicho que a un partido en esta categoría puede pasar de todo y nuestro objetivo es llegar preparados al lunes para poder competir de tú a tú contra un muy buen equipo, con el que tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos tener opciones".

"Anatómicamente hablando no somos el Málaga, es una realidad. No podemos pretender que Fran Villalba sea físicamente como N’Diaye. Eso es imposible. Si hay muchos duelos y salimos muy, muy perdedores, lo pasaremos mal", añadió el técnico del cuadro soriano.

Sobre el juego del equipo, López Garai explicó cómo ve al rival: "El Málaga se siente cómodo sin balón, controla así los partidos y le va bien. Al final consigue resultados. Habrá fases del partido donde tengamos el control del balón, no del partido porque al final tener el balón no te lo garantiza. Podemos ser protagonistas pero tenemos que utilizarlo bien, no perderlo donde no nos conviene y, sobre todo, una vez lo perdamos saber defender esas transiciones que le funcionan fenomenal"

Baja de Escassi

"Nos trastoca porque además de tener una jerarquía en el campo y el vestuario muy importante, es un jugador que físicamente nos viene muy bien para este tipo de partidos. Sí puede competir físicamente contra cualquier rival y no tenerlo nos merma sobre todo en el aspecto defensivo. Es una baja importante porque a nivel de liderazgo y de físico es muy importante para nosotros. Nos da mucho equilibrio", confesó ante la sanción del futbolista malagueño.