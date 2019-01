Sanlúcar y Cubillo hacen balance tras el derbi

La lectura de la derrota para el Malagueño, a tenor de sus necesidades y cómo se dio el encuentro para ellos, es negativa. Al menos eso transmite Manolo Sanlúcar, técnico de los blanquiazules, tras el partido. “La valoración es nefasta. No es lo que queríamos ni lo que necesitábamos. Es uno de los peores partidos, el que menos me gustó desde que estamos aquí. No tuvimos nunca el control del juego, sin motivo aparente, tendremos que analizarlo. Entramos en una situación de precipitación, no teníamos tranquilidad con el balón, nos costaba llegar al área...”, analizaba el entrenador gaditano que zanjaba pasando de página: “Ahora a limpiar un poco el coco de los chicos y a empezar a trabajar de nuevo, a volver al camino en el que veníamos, que era bueno. Veníamos creciendo mucho en esa confianza, pero hoy dimos un paso atrás”.

Con el triunfo en el bolsillo, David Cubillo, míster del Marbella, tenía otro prisma mucho más halagüeño para los suyos: “Creo que fue un partido muy positivo para nosotros. Lo que teníamos planeado lo ejecutamos a la perfección. Vamos poco a poco y tenemos margen de mejora”. De hecho, el madrileño declaró que para ellos el partido tenía “una importancia tremenda”. “El Malagueño es un pedazo de equipo. En estos últimos ocho partidos jugó muy bien. Tiene jugadores muy dinámicos y que no pierden la pelota ante la presión y eso es muy importante”, explicaba alabando al rival, aunque los suyos supieron frenarles: “Nosotros no les dejamos estar cómodos, les dejamos sin ideas. Al final hemos contado con las paradas de Wilfred pero con el torrente ofensivo del Malagueño es para estar contentos”.