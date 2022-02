Manolo Gaspar: "Estoy jodido por la situación; toca aguantar el chaparrón"

Tras el momento tenso vivido ayer en La Rosaleda con la recepción del equipo a su llegada al estadio tras la derrota en San Sebastián, donde medio centenar de aficionados, indignados por la racha de resultados, quiso hablar con los principales actores. Escassi, Lombán o Chavarría entre ellos, también el director deportivo del club, Manolo Gaspar. El paleño trata éste y otros temas en una entrevista en Onda Cero.

"Ellos querían explicaciones y mostrar su desencanto. Teníamos que poner el pecho para las balas", razonaba Gaspar sobre lo sucedido este domingo, algo sobre lo que "toca aguantar el chaparrón" y que entiende: "El aficionado es libre de hacer lo que quiera, la gente del futbol es así, para lo bueno y malo. Aguantando y con la mente puesta a darle la vuelta. Jodido por la situación, pero con ganas de darle la vuelta y trabajar. Como cualquiera, un poco peor por la responsabilidad que se deposita en mi persona. No soy nuevo en el fútbol y sé cómo se gestionan estos momentos, cuando íbamos bien no tiramos la casa por la ventana, no la voy a hacer ahora".

El director deportivo blanquiazul no puede evitar transmitir cierta preocupación con la clasificación aunque está más centrado "en lo que podemos hacer nosotros" para revertir la situación y los resultados, donde pone el foco en el aspecto mental del vestuario: "Hay que recuperar el nivel mental, que está en horas bajas ahora mismo. Necesitamos un resultado. Es un grupo unido, sin fisuras. He leído y escuchado cosas. Quién quiera embarrar el Málaga, que lo haga. Es todo mentira. Tenemos unión, trabajan muy bien y hay actitud. El problema es mental y debemos recuperar las sensaciones, y se recuperan trabajando".

El paleño ve margen de solución: "Con la mala dinámica que llevamos, demasiado bien estamos. Quedan 14 partidos y los tenemos que afrontar como una miniliga. El próximo el Cartagena, que es un buen equipo. Afrontarlo para ganarlo. Necesitamos a todo el mundo y estoy convencido que lo vamos a sacar". Y confía en la figura de Natxo González: "Es una persona muy equilibrada, que ha llegado en un momento muy delicado. Cree en el club y en las herramientas que tiene el equipo para darle la vuelta. Una cosa es lo que transmite y luego lo que hace".

"La palabra play off jamás ha salido y soy el único portavoz del club. Nunca, jamás. Porque a este equipo le faltan cosas, no podemos esconderlo. Pero sí que es verdad que mostrando una buena versión entiendo que la gente se ilusione. Lo tengo que ver con equilibrio. Yo sigo diciendo que esta plantilla está para no pasar apuros", explicaba Manolo Gaspar, que volvió a incidir en el escenario real del club, que es de supervivencia: "Tenemos que seguir sobreviviendo hasta que se solucione todo lo que hay en el club, para que el que venga se encuentre algo con lo que crecer. Sé que me pegan muchos palos y lo voy a decir siempre: sobrevivir. Vamos metiéndolo en la cabeza y tengo que estar repitiéndolo. Necesitamos un club esté saneado y estable".