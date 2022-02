Manolo Gaspar: "Somos un gran club que pasa por una situación tremendamente complicada"

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, no pasa por su mejor momento de popularidad desde que se hizo con el cargo hace dos años y medio. Una temporada un tanto sísmica, con picos y bajos. Pero el paleño asume que es parte del negocio. Habló en profundidad en La Jugada de Canal Sur Radio sobre cómo es la situación del equipo y del club y dejó detalles interesantes.

Recién salido de un confinamiento tras atravesar el Covid, Manolo dice que "sabía que me tocaba dar la cara, gestionar la parcela deportiva con un vacío importante institucional, sólo está el administrador. Tengo que salir y dar las explicaciones porque la gente merece que algún portavoz le diga dónde estamos y por dónde vamos", decía el directivo, que asume que las críticas "son parte del fútbol, es natural que las expectativas generen ilusión, pero se pasa a la decepción en un mes. Cuando asumí el cargo no teníamos ni para comprar bolis y estábamos a punto de desaparecer. Sabía que cuando se estabilizara todo habría mucha exigencia. Siempre tengo un equilibrio, no me dejo llevar por las emociones. Sé lo que puede pensar un hincha en general porque yo soy hincha malaguista. Mi misión era crear un equipo para salvar la vida del Málaga y seguir creando patrimonio para el club para dejarlo en la mejor posición posible para cuando pueda crear un proyecto de verdad potente. Somos pasionales en Andalucía, nos motivamos y vemos la obligación de ir arriba. Debemos ser realistas. Somos un gran club que pasa por una situación tremendamente complicada. El equipo, con ese inicio, creó unas expectativas tremendas. Tenemos una racha de resultados muy negativa y entiendo que la cotización del director deportivo esté a la baja. Yo veo buenas sensaciones en el día a día y un grupo muy bueno. No tengo dudas de que iremos mejorando. Tenemos que ser responsables. Entiendo a la gente, la críticas, es parte del negocio. Pero yo mantengo el equilibrio".

"Forma parte de estrategias. No podemos dar explicaciones continuamente de nuestra estrategia", explica cuando se le preguntó si faltaba algo más de transparencia: "Para crecer hay que vender, es así, no lo digo yo. Es el ABC del fútbol. Intentamos darle valor a nuestro producto para no hacer cada mercado un equipo nuevo. He hecho 55 operaciones desde que llegué al cargo, es una barbaridad. No es fácil hacer un equipo nuevo cada verano. Es el objetivo que tengo con José María [Muñoz, administrador judicial]. Que cuando llegue la hora de la verdad y alguien apueste de verdad por el club se pueda crecer con una base, para hacer cosas lógicas en ese momento".

"A la hora del trabajo, es muy fácil trabajar con José María. Es muy claro. Hay esto, este riesgo, por aquí no podemos... Él tiene que dar explicaciones a una jueza, su trabajo está capado, no puede ejercer como un director general o un presidente. José María no puede llevar a cabo un proyecto. El Málaga no puede tener un proyecto administrado judicialmente", advertía Manolo Gaspar: "El trabajo es sobrevivir, mantener al club saneado, con cosas lógicas y con realidad. Para que quien entre vea una gestión responsable y un valor. Es el trabajo que nos toca. Me gustaría invertir en este jugador, cerrar a estos cinco antes, pegar fuerte en el mercado... Pero no podemos. Asumo que mi trabajo ahora mismo es éste con todo lo que conlleva. Me toca explicar y callar. Lo asumo con naturalidad. José María mira por el club, me hace crecer, es superinteligente, pero está limitado, tiene que mirar por el club".

¿Qué dinero se podía gastar más en invierno? Es la pregunta que se ha hecho el aficionado. Alguno se pudo llevar una decepción por la falta de retoque, pero Manolo explica los motivos: "En torno a 600.000 o 700.000 euros más podíamos usar. 6.6 tenemos ahora, no merecía la pena subir. Tenemos debilidades en la plantilla y también, lo avanzo ya, las tendremos el año que viene. De lo que había en el mercado no había nada para hacer ese desembolso y que nos diera un salto descomunal. Me adapto a la línea del club, no es sólo decisión mía. Yo hubiese gastado todo en condiciones normales, está claro, pero ahora mismo no las son. Aunque estuviera en El Palo lo haría igual. Mi objetivo no es salir por la puerta grande, sino que cuando llegue alguien vea una gestión responsable y tener un trabajo en el futuro, sea en el Málaga o en otro club".

Manolo Gaspar asume que la llegada de un hipotético dueño o inversor nuevo puede llevar aparejada su salida de la entidad. "Lo sé desde el primer día que entré como interino", admite: "He crecido, conocido el trabajo y sé bien la figura de lo que es un director deportivo. Sé que saldré algún día y me echaré a un lado encantado. Si me toca a mí invertir creo que lo podría hacer bien. Confío en mi trabajo, en mi grupo, tenemos un análisis profundo de muchos mercados. Pero claro que sé que si viene un grupo inversor lo normal es que venga con un director deportivo. He podido salir del club, pero mi objetivo no era ese. He tenido ofertas muy apetecibles, pero mi objetivo era seguir creciendo con el club. Con los recursos que había, pues se ha hecho esto. Que quien sea lo valore. Si no, a mi casa a ver partidos o a comentarlos en Canal Sur".

De ahí lleva Manolo al objetivo. "Yo lo que sí pienso es que tenemos una muy buena plantilla para pelear algo más que la permanencia. El play off son rachas, enganchas dinámicas y te cuelas. El objetivo es hacer una buena temporada y quedar por encima de lo que hicimos el año anterior. En mes y medio veremos nuestro objetivo real, si miramos para arriba o por abajo. Necesitamos ganar un partido y recuperar ese ánimo. En abril vemos como estamos y a ver qué podemos aspirar. Hay que mejorar los resultados de la campaña 2020/21", cerraba el director deportivo.