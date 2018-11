Sanlúcar: "Perdemos por otra acción que debería estar controlada"

Manolo Sanlúcar compareció tras la derrota de su equipo, el Atlético Malagueño, ante el Melilla por ese ajustado 0-1, donde el filial mereció más. El técnico acabó lamentó no haber podido puntuar de tres en tres algo "que necesitamos". Pese quedar satisfecho con los suyos sin balón lamentó otros detalles: "Quizás nos faltó ser más creativos, tener más confianza con balón y más fiabilidad. Perdemos por otra acción que debería estar controlada, nos ganan la espalda en un saque de banda y termina con la derrota. Era la primera vez que el Melilla se acercaba a la portería y encuentran ese premio".

"El equipo tuvo esa solidez defensiva ante uno de los mejores de mediocampo hacia adelante de la categoría. Nos faltó ser más eficaces, tener más el balón en campo contrario como ante Almería o Huelva. Sigo contento con lo que hacemos, pero necesitamos ganar", explicaba Sanlúcar, que apuesta por seguir por esa dinámica de. crecimiento: "Tenemos que seguir mejorando en el aspecto defensivo con trabajo, y arriba tenemos que crear mucho más. Hoy no me gustó el equipo con el balón, no fuimos capaces de desbordar. Estoy contento con el cambio del equipo, creo que merecimos más, pero eso no vale. No creo en la suerte, creo en el trabajo".

Sobre si fue justo o no el triunfo del Melilla, el técnico blanquiazul declaró que "no pienso en si es justo o no, pienso en qué debemos hacer para que no pase lo del gol. Lo hicimos bien, minimizamos su juego ofensivo con buena presión y trabajo colectivo, tuvimos ocasiones clarísimas... Pero necesitamos acertar, ponernos por delante en el marcador para manejar la situación con otro talante. Pero es lo que hay, no fuimos capaces de sumar y hay que pensar en el siguiente partido".

"Estoy centrado en lo que tenemos, en que ellos sean capaces de hacerme ver que son jugadores buenos y capaces de ganar partidos. Necesitamos puntos antes de llegar a ese mes de enero. Evidentemente, la dirección deportiva hace su trabajo como es normal", zanjó Sanlúcar, cuestionado por el próximo mercado de fichajes, donde se esperan incorporaciones para cambiar la dinámica.