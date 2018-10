Pellegrini: "La ligazón con Málaga es para siempre"

Cerca del estadio de La Rosaleda, donde ofreció junto a un legendario grupo de jugadores los mejores días de fútbol de la historia de la ciudad, Manuel Pellegrini ya tiene la glorieta con su nombre como reconocimiento de la ciudad de Málaga. Se aprobó hace cinco años, pero fue este martes cuando al fin cuadraron agendas.

Ahora entrenador del West Ham United londinense, Manuel Pellegrini disfruta de unos días en la Costa del Sol, donde tiene casa y viene con frecuencia. El parón para los partidos de selecciones permitió este acto, que era "un día muy especial" para el chileno: "Mi ligazón con Málaga es para siempre. Fueron tres años inolvidables deportiva y personalmente. Perderme vivir aquí habría sido un déficit en mi vida impagable".

"Desgraciadamente ha cambiado muchísimo todo, todos sufrimos el descenso del club, aunque ahora está puntero de Segunda y ojalá remate el año de vuelta en la Liga que le corresponde por capacidad, apoyo, seguimiento... Siento mucha pena, por la afición sobre todo. Es de Primera. Ojalá el apoyo sea permanente", reflexionaba Pellegrini sobre el descenso de la entidad: "El club venía cada año más complicado, por razones de todo tipo. Estuve con el jeque hace seis meses o un año. Cuando vine con el Hebei chino cené con él. Lo que hablamos queda entre nosotros".

Destacó Pellegrini el rol de la afición malaguista. "Está siempre detrás. Gran parte de lo que hicimos fue por su aliento, dentro y fuera del estadio, no tengo ningún mensaje que darle", decía el chileno, que no descarta un regreso futuro al banquillo de La Rosaelda: "No se sabe. Siempre estoy regresando a Málaga, es mi casa. Desde el punto de vista deportivo, nunca se sabe... Fueron tres años inolvidables. En el punto de vista personal encontré el lugar donde viviré junto con Chile".

Sobre el momento más destacado de su época dorada, Pellegrini aseguró que "es difícil elegir uno, fueron tantos que es injusto destacar. Pero esa clasificación para la Champions acabando en un cuarto puesto, nos fuimos a la previa a Grecia en un momento muy complicado económico, sin refuerzos... Ese grupo merece un homenaje muy grande porque lo dieron todo para meter al Málaga ahí".

En el Málaga está ahora un jugador cedido por el West Ham, Haksabanovic, que no tiene mucho protagonismo a las órdenes de Muñiz. "Es un jugador joven, con mucha futuro. Para el fútbol de aquí va a ser muy útil para subir a Primera", le definía el Ingeniero.

Con Mario Husillos como director deportivo y sus inseparables José Cabello y Rubén Cousillas, Pellegrini está ahora en otra aventura en la Premier: "Es una Liga espectacular, muy bien organizada. Tuvimos una gran experiencia en Manchester, estuvimos también bien en China y volvemos ahora a una Liga muy competitiva". Recientemente, su equipo venció al United de Mourinho, que tuvo aquellas palabras recordadas descalificándole diciendo que él nunca vendría a Málaga. "Para nada tengo algo personal contra él. Insisto, venir a Málaga fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y tenía otras ofertas...".

Por último, Pellegrini se refirió a Isco, elegido entre los 30 candidatos al Balón de Oro. Con 19 años, Pellegrini le dio la alternativa en Málaga. "Estoy muy contento, probablemente nadie lo conocía cuando llegamos a Málaga. Ahora todo lo que tiene lo merece por su trabajo y su calidad", sentenció.