Matos: "El Málaga es un histórico con la necesidad de ascender"

El lateral izquierdo del Cádiz, José Joaquín Matos, habló este jueves en sala de prensa del partido que el próximo lunes disputan ante el Málaga en Carranza. El utrerano habló de la dificultad que encierra el choque ante el equipo de Víctor Sánchez del Amo, y evitó mirar más allá en una habitual filosofía del partido a partido.

"Nos esperamos un Málaga difícil. Es un equipo histórico que tiene la necesidad de ascender. Nosotros en casa somos un equipo muy fuerte, muy jodido, y vamos a ponérselo difícil", aseguró el cadista, que evitaba un análisis más profundo de los costasoleños: "Creo que más que en el rival tenemos que pensar en nosotros, y si estamos al 100% cada uno nos llevamos el partido".

Matos intenta ver lo poco positivo que hay en que el derbi sea el lunes a las 21:00. "Hay días por delante para preparar un partido tan importante contra un rival directo, y eso por un lado es bueno porque tenemos días para preparar bien el rival, estudiarlo e intentar ganar", apunta, y habla de lo que viene por delante: "Motiva que quedan seis partidos ante rivales directos, es un reto importante como equipo y nosotros lo afrontamos con mucha ilusión porque lo tenemos en la mano y vamos partido a partido".

No obstante, el lateral zurdo cadista evita pensar en objetivos y opciones de play off: "Hay que jugar primero el lunes con el Málaga, luego hay que ir el domingo a Coruña, y pensando en ganar partido a partido nos va bien. En el momento que nos ponemos a pensar en ascenso... Todos queremos y es una ilusión para nosotros ascender, pero no vamos a pensar en eso, vamos a pensar en el día a día y dependiendo de los resultados vamos a esta en un lado u otro".