Alejandro Mula ya descansa en casa. El canterano blanquiazul recibió ayer el alta hospitalaria tras varias semanas en el hospital tras sufrir una infección en la herida de la rodilla que exigió operación. "Mula ya se encuentra en casa tras finalizar el tratamiento antibiótico intravenoso al que fue sometido", señalaba el club en el mediodía de ayer, horas antes del choque ante el Deportivo de la Coruña, encuentro que pudo ver el catalán desde el sofá de casa.

Han sido una semanas complicadas para Mula tras la lesión que sufrió ante su ex equipo durante seis meses la temporada pasada, el Tenerife, el pasado 8 de septiembre. El extremo disponía de su primera titularidad este curso pero no pudo acabar el encuentro. Pese a que en un principio parecía no acarrear gravedad, el 14 del mismo mes era operado por "una regularización meniscal, además de practicársele una empalizada en el músculo tensor de la fascia lata próxima a la zona dañada". Poco después de la operación el jugador padeció fiebre y se le detectó la infección que le ha tenido hasta ayer hospitalizado. El catalán comienza ya a ver la luz al final del túnel tras varias semanas agitadas.