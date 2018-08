Munir: "Pondré al Málaga siempre por delante"

Tras finalizar el acto de presentación del patrocinio entre el Málaga y Tesesa para esta temporada y la que viene, Munir habló sobre su situación respecto a los compromisos con su selección: "Es algo que me está afectando estos últimos años y que no puedo controlar. Sí que me fastidia pero al final todo es adaptarse. Es lo que hay". El portero asegura que en el club de Martiricos son conscientes de su situación. "Por mi parte, intentaré ayudar en lo máximo al club y hablaré con la Federación", declaró Munir.

Por otra parte, también dejó claro su compromiso con el Málaga: "En momentos en los que pueda quedarme, lo haré. Pondré al Málaga siempre por delante. Pero este partido es importante porque es clasificatorio y cuanto antes nos lo quitemos, mejor".

Munir también habló acerca del buen comienzo del Málaga en Liga y señala que todo es fruto del buen trabajo que lleva haciendo el equipo desde la pretemporada: "No se puede empezar mejor. El equipo está haciendo un gran trabajo y eso se ve reflejado en el campo. Estos seis puntos nos vienen muy bien porque se trabaja mejor con puntos que sin ellos. De momento va todo bien y vamos a intentar mantenerlo".

"El ambiente que estamos viendo es increíble. Era el primer día en casa y las sensaciones fueron inmejorables porque es una afición que siempre apoya", dijo el marroquí refiriéndose a la afición malaguista.Sobre la posibilidad de traer un nuevo portero: "Es decisión del club. Si viene otro portero, será bienvenido y vendrá para ayudar".