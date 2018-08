Munir: "¿Otro portero? Será bienvenido, vendrá a ayudar"

El entrenador del Málaga quiere otro portero para terminar de reforzar su plantilla antes de que cierre el mercado. Munir, actual titular de la meta blanquiazul, opina del tema con elegancia: "Es decisión del club, pero si viene otro portero será bienvenido, vendrá para ayudar".

La cuestión es que Munir se perderá varios partidos por tener que acudir a la llamada de la selección de Marruecos. "Es algo que me esta afectando en los últimos años. Es algo que no puedo controlar pero sí que me fastidia porque lo que quiero es ayudar al equipo y sobre todo en este inicio. Al final todo es adaptarse. Por parte de la dirección deportiva siempre me han apoyado y conocen mi situación. Por mi parte intentaré ayudar en lo máximo y hablaré con la Federación (marroquí) para, en momentos que pueda quedarme, hacerlo. Pondré en primer lugar al Málaga, pero hay situaciones que yo no puedo controlar. Este partido es clasificatorio y cuanto antes nos lo quitemos mejor".

Munir, que habló tras la presentación del acuerdo de colaboración con Tesesa, añadió: "El seleccionador entiende mi situación, sabe que tengo que ayudar al equipo, así se lo he pedido y ya durante el año, en ocasiones que no sean tan importantes para la selección, intentar solucionarlo".

El cancerbero está encantado con lo que está viviendo en Málaga estos días. Sobre todo, en el partido: "Fue increíble, era el primer partido en casa y las sensaciones fueron inmejorables. La afición estuvo ahí cuando el equipo lo necesitó. Habrá momentos difíciles y la vamos a necesitar".