Muñiz: "Debe ser la Segunda más dura de los últimos años"

Juan Ramón López Muñiz pasó este mediodía por los micrófonos de Ser Málaga para pasar revista de todo lo que rodea a su equipo en los días previos al choque ante el Numancia, que visita este próximo lunes La Rosaleda (21:00). El gijonés se mostró tranquilo y convencido del trabajo de su equipo pese a la última derrota liguera ante el Elche, sabedor de que "la dificultad que tiene este año la categoría es máxima".

"Debe ser la Segunda más dura de los últimos años. Cada vez mejora más, cada vez hay mejores equipos, mejores jugadores y más nivel en la categoría. Por eso tenemos que estar centrados en lo que nos toca, que es en el aspecto deportivo", reconoce el técnico blanquiazul ante las últimas fugas de preocupación, con la reciente condena al director deportivo, José Luis Pérez Caminero: "Es importante que solo se hable de fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Es lo que puede hacer que estemos en una categoría u otra. Desde el aspecto cuerpo técnico-jugadores debemos estar concentrados en hacer lo mejor posible nuestro trabajo para que la gente se sienta orgullosa".

Muñiz reconoce que ha conseguido que "el grupo sea maduro y profesional" y que estén dedicados a "jugar al fútbol" y apuntan a que pueden seguir mejorando: "Podemos mejorar cada día nuestro trabajo. El resto no lo podemos controlar ni solucionar. Para qué vamos a preocuparnos ni perder el tiempo en cosas que ni nos van ni nos vienen y no podemos solucionar". Además toco diversos temas relacionados con el equipo.

Su mensaje

"Todos estamos mentalizados de la dificultad. Siempre hablamos que es mucho más difícil bajar de Primera a Segunda que subir de Segunda a Primera, eso lo demuestran los hechos y las temporadas. El año de los que bajaron no subieron ninguno, se van acumulando gente en la categoría que, en teoría, solo tienen nombre de Primera División. Pero le nombre solo no vale. Al final lo que vale es lo que haces cada día, cada domingo, el esfuerzo, el sacrificio, el juego, el trabajo… lo otro no vale. Por llamarse Málaga CF no ganas, por llevar una marca no ganas, vale el trabajo que haces en el campo. Por eso cada vez que ganas partidos y la racha que llevamos es para valorar. Sobre todo para saber la dificultad que tiene la categoría y todo el esfuerzo que hay que hacer cada domingo para sacar tres puntos y que da igual el rival, cualquiera pueda ganar a cualquiera".

Superar el descenso

"Cuando un equipo desciende, hay una inestabilidad, es un golpe traumático. Más como venía la temporada anterior. Fue ver el descenso durante muchos meses, y consumarlo muchos meses antes de que acabara la competición. Es difícil y duro para afición, club y jugadores, estos últimos son los primeros interesados en que salgan bien las cosas. Hay que darle siempre una vuelta más a esa situación. Ver lo que hay que cambiar y lo que hay que recambiar. Quitar los hábitos que tenemos que eliminar. Hay que tomar decisiones y saber que en alguna te puedes equivocar. Ser maduros para saber rectificar. El grupo ha sabido afrontar una temporada dura desde el inicio".

No hay rival fácil

"Cualquiera te puede ganar. En Primera ves favoritos pero en Segunda no hay. Unos por una cosa y otros por otra. Al final hay mucha igualdad. Debes asumir que te puede ganar cualquier equipo, y tú puedes ganarle a cualquiera. Los partidos cada domingo son diferentes, los tres puntos son difíciles de conseguir. La clasificación es irreal. La diferencia es mucho menor en el juego que lo que marca la clasificación".

Elche

"Tuve una visión cuando estuve en Elche y otra en casa. El ritmo de juego fue bueno y alto, tuvimos nuestras ocasiones. La diferencia es que ellos se adelantan en el marcador. Si aprovechamos la ocasión que tuvimos al inicio, el partido hubiera sido muy diferente. Al final son pequeños matices. Era un partido igualado, como el resto. Lo resuelven los pequeños matices. El Elche marca en la primera ocasión que tienen entre los tres palos. Ese pequeño matiz te hace ir hacia un lado o hacia otro. Esos detalles son los que hacen que lo tres puntos vayan a tu saco o al del rival".

Numancia

"Es un equipo de la categoría, que lleva muchos años en la categoría. Que tiene gente de la categoría, que tiene buen juego… Es un perfil como el del Rayo Majadahonda cuando estuvo aquí. Es un equipo que juega que tiene buen trato del balón. Los partidos van a goles y a situaciones que se van dando. Lo que espero es un partido muy igualado, los dos equipos vamos a tener opciones. El que aproveche los detalles se lo llevará y el que no se lamentará".