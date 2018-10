Muñiz: “Podemos cubrir cualquier baja”

Tras la contundente lluvia que está azotando a la ciudad y que no ha permitido al Málaga poder terminar el entrenamiento sobre el verde, Juan Ramón López Muñiz compareció en rueda de prensa en la previa del partido ante de este viernes en Elche (estadio Martínez Valero, 21:00).

“Hemos podido trabajar fuera lo suficiente. El campo se inundó en la segunda parte del entrenamiento, pero pudimos hacer lo necesario. Ya toca pensar en el partido de mañana”, destacó el asturiano sobre el entrenamiento. Una de las preocupaciones del técnico malaguista es el parón por selecciones, que le privó la jornada pasada de contar con Munir y N´Diaye, aunque quiso mostrarse cauto ante la amplitud de su plantilla: “La preocupación es que estemos todos lo mejor posible. Tenemos una plantilla amplia y podemos cubrir cualquier baja. Tenemos que estar mentalizados de que tenemos un rival difícil y tenemos que sumar los tres puntos. Para ello tenemos que estar concentrados y que el equipo de un plus en todo momento”.

El Málaga visita a un Elche que no atraviesa su mejor momento, tras ser eliminado ayer de la Copa del Rey por el Córdoba (1-4) y perder su último encuentro liguero ante el Deportivo (4-0). Pese a ello, Juan Ramón Muñiz aboga por su clásico mensaje de respeto al rival y de prudencia.

“Sabemos que es un buen equipo. Aunque ahora están en un momento complicado. Creo que están un poco fuera de sitio, acaba de empezar la liga y están compitiendo por sus objetivos. Es temprano para la alarma, parece que en el fútbol no hay temporadas, solo semanas”, analizó Muñiz sobre las situación del próximo rival del Málaga. Además, destacó al conjunto ilicitano: “El Elche tiene sus virtudes y está bien trabajado. Hace poco perdían 0-2 con 10 jugadores y empató en el Almendralejo. Sabemos que el rival va a plantarnos cara e intentar superarnos. No me espero algo diferente a lo de otra semana”.

El técnico blanquiazul habló sobre los lesionados Juankar y Renato Santos, mostrando ser partidario de la cautela; prueba de ello es que no ha entrado en la convocatoria para disputar el partido en el Martínez Valero. “Están a pleno rendimiento e incorporados con el grupo. Llevan un proceso de trabajo y hay que meterles poco a poco. El otro día en el amistoso acumularon minutos”, confesó Muñiz. Además, el técnico asturiano recordó que “la temporada es larga e intentaremos arriesgar lo menos posible. Hay lesiones que necesitan pausa y tenemos que ver la adaptación a la exigencia de los entrenamientos”.

Por último, el preparador asturiano volvió a destacar el compromiso de la plantilla con la afición: “Aunque sea fuera de casa, jugamos con el mismo calor de siempre. Sabemos que si la afición no está en el campo, están viéndolo por la televisión. Tenemos una responsabilidad con ellos, representamos a un club y ciudad muy grande”.