Fichar sin presión

Los 22 puntos que amontona el Málaga en su casillero de la clasificación, en el escalón más alto de ésta, son una de las mejores noticias que puede barajar ahora mismo el club. Significa que las piezas han encajado, que tanto técnico como jugadores han ensamblado correctamente. Pero el mes de enero está a la vuelta de la esquina y la posibilidad de reforzar al equipo aparece en el horizonte. Ayer pasó por los micrófonos de Ser Deportivos Málaga Juan Ramón López Muñiz, que puso sobre la mesa las intenciones propias y de la dirección deportiva en cuanto al mercado de fichajes, además de otros temas: “Eso es una situación que tendremos que valorar. Estamos dispuestos a que venga gente que pueda ayudar a conseguir el objetivo y a sumar su granito de arena. Sabemos que no es fácil porque tenemos un buen grupo. Si viene alguien es porque consideramos que puede ayudarnos a cumplir el objetivo”.

El gijonés reconoce estar satisfecho con su plantilla y que están, de momento, todas las posiciones cubierta, aunque dependerá de las posibles bajas: “Todo se valoraría y después actuaríamos. La dirección deportiva durante el año elabora una base de datos para ver quién puede salir y quién no. Ahora mismo el equipo no necesitaría nada. El equipo está compensando, está completo. Mientras no haya lesiones tocamos madera. Jugamos con esa tranquilidad”.

No se contempla tampoco ningún movimiento con respecto a los internacionales, en este caso Munir y N’Diaye –Haksabanovic no está contando con opciones–, algo que ya se asumió cuando se llevaron a cabo sus incorporaciones: “Ya lo valoramos. Sobre todo con la posición del portero que era una posición que nos preocupaba. Son fechas en las que el club se puede jugar mucho. Se trajo a un buen portero, que puede estar de titular en cualquier otro equipo. Tenemos a dos buenos porteros, de buen nivel. Creo que es beneficioso para el equipo y el club”.

Habló también de otro tipo de fichajes, como pudo ser el de Juanpi, recuperado para la causa: “Juanpi puso todo de su parte. Pensamos que al jugador se le regala, pero el jugador se lo gana. En cada entrenamiento, con su comportamiento, aportando cuando juega y cuando no juega, que es lo más difícil. Todo eso lo fue entendiendo, al igual que el resto de compañeros… Cuando juega es porque se lo ha ganado”.

En el mismo saco de jugadores se encontraba Miguel Torres, que todavía no ha contado con minutos de la mano de Muñiz. “Venía de muchas interrupciones por causas de lesiones la pasada temporada. Necesita continuidad en el trabajo, en los entrenamientos”, reconocía el gijonés, que apuntaba que “por suerte lleva un periodo de tiempo largo entrenando sin molestias. Seguro que ayudará mucho de aquí a final de temporada porque tiene experiencia, tiene conocimientos, tiene muchas batallas en muchos equipos”.

A Ontiveros, último en mencionar, le recordó: “Tiene que intentar mejorar en otras condiciones de equipo. Es muy joven. Hay que dejarle que madure, que lleve su proceso y su trabajo diario. Tiene que saber llevarlo”.