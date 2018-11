Muñiz: "Por perder un partido no se puede dramatizar"

Juan Ramón López Muñiz lo tiene claro. Cuanto antes pase página su equipo de la derrota del pasado fin de semana ante el Extremadura (1-0), mejor. El Granada es el rival de este fin de semana en La Rosaleda, "un rival bueno, que está arriba desde el principio", como decía el gijonés en la Sala de Prensa Juan Cortés.

"Por perder un partido no se puede dramatizar. Lo importante es trabajar bien, competir y mantener tranquilidad. Por perder un partido no voy a flagelarles", decía sincero Muñiz, que no quiere que pese el último tropiezo en Extremadura: "Tenemos que dedicarnos a analizar todo lo que se da durante los partidos y a corregir lo que esté mal para preparar el siguiente. Un partido no nos va a ascender ni descender. Tenemos que ir mejorando, porque lo que se pretende es que el equipo alcance su mejor nivel. No es dramático pero sí es significativo. Lo que denota es que hay mucha igualdad. No hay que dramatizar nunca nada".

Sobre el once, manifestó que no sabía "si jugarán los mismos" y que "no le estoy dando muchas vueltas", pero que "un partido no lo ganan 11, lo ganan 14. Y los que están en el banquillo también aportar su granito de arena". Del rival, el Granada, fue escueto pero elevó una décima más el habitual respeto: "Tenemos que respetar a todo el mundo. Sabemos que viene un rival bueno, que está arriba desde el principio al igual que nosotros. Por lo tanto significa que va a ser un buen partido, un gran ambiente, con dos equipos en un estado de forma bueno, peleando por objetivos importantes. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos y dar el máximo nivel en nuestro juego". Trató más temas:

Lesiones

"Normalmente cuando se analiza no solo se ve un partido, también entrenamientos. Ves a los equipos rivales y qué sucede en otros equipos. Cada equipo tiene sus problemas y hay que superarlos. Es una liga en la que las segundas jugadas y el contacto físico es casi lo normal. Eso requiere un esfuerzo máximo. No tengo estadísticas de números de lesiones en otros equipos pero estoy seguro que estaremos parejos. Cuando haces la plantilla el primer día tienes que prevenir que te pueda pasar".

Tres puntos en juego

"Todos los partidos son importantes, el de mañana lo es. Esperemos no tener que lamentar puntos por el camino. Es un rival importante, de la tabla alta, y jugamos en casa con nuestra afición. Tenemos que dar un buen nivel. Es un partido en el que se enfrentan dos de los equipos más importantes de la categoría. Dentro de lo normal de la categoría".

Vuelta a La Rosaleda

"Nos queda dar un buen nivel en casa. Espero que la afición esté satisfecha. Haremos todo lo posible para que los puntos se queden aquí. Con suerte vamos a ver un gran partido. Sabemos de la dificultad que tiene, todos los que estamos ahí arriba lo sabemos, que somos los equipos que mejor competimos, los que competimos de verdad".