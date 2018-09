Muñiz: "No podemos venirnos abajo por perder uno de 42 partidos"

La racha del Málaga se queda en cinco partidos partidos con victoria. Las Palmas impidió el sextete al equipo de Muñiz. El gijonés, no obstante, se marcha contento con el fútbol de su equipo.

"Los jugadores tienen que estar satisfechos con su trabajo porque han hecho partido para ganar y sumar tres puntos. La línea del equipo es buena y positiva. Ojalá sigamos en ella, he felicitado al equipo por cómo ha jugado. Trabajamos bien y hacemos las cosas bien y en ese aspecto me marcho satisfecho", decía el técnico. No obstante, también reconoció que se vuelve "triste" a Málaga por no haber podido sumar tres puntos.

Sobre el partido, opinó que fue "igualado. Hubo ocasiones para los dos equipos. El que marcara el gol tenía mucho ganado y han tenido ellos la fortuna de ponerse por delante y a raiz de ahí se complicó el partido. El partido ya estaba en una situación que parecía que se podía desviar por una estrategia, balón parado, individualidad o corner. Me marcho triste por eso porque creo que podíamos haber arañado un punto y no lo hemos conseguido".

Era la primera derrota del Málaga pero el técnico asturiano no cambia el discurso: "No eran tres puntos determinantes. Quedan 35 partidos y tenemos que seguir en la misma línea. En septiembre no puedo hablar como si fuese junio. Lógicamente hay que intentar ganar pero en 42 partidos no pasa nada por perder uno".