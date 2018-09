Muñiz: "¿Juanpi? Nos hemos llevado una sorpresa"

Tres puntos sufridos que hacen más líder al Málaga. Tras el choque ante el Rayo Majadahonda, Juan Ramón Muñiz compareció en rueda de prensa e hizo un resumen del fútbol que vio sobre el césped: “Tuvimos un buen arranque, con ritmo e intensidad y llegadas. Luego vino el gol. Pero nos faltó fluidez”. Y es que el Málaga fue de más a menos en el partido. Sobre la posesión de su equipo, el técnico alaba más la posesión en campo contrario: “Cuando ves la posesión es un poco ficticia porque la que me gusta es la que tenemos en campo contrario para hacer ataques más largos”. El Málaga bajó una marcha en la segunda parte, cuando el Rayo empezó a venirse arriba. No obstante, Muñiz defiende su plantilla: “En esta plantilla no hay conformismo. Si ves los datos físicos, hay conformismo cuando estos datos bajan y nosotros hemos mantenido e trabajo y la exigencia”. Sobre Iván Rodríguez, que ocupó el lugar del lesionado Cifu, lo tiene claro: Ha estado bien. Era su primer encuentro en La Rosaleda. Para eso está la cantera, tenemos que dar paso a los jugadores que estén brillando. Hizo una buena pretemporada”. Muñiz también analizó la actuación de Juanpi: “Nos hemos llevado una sorpresa. Se lo está ganando. En los entrenamientos se está esforzando. Hoy aportó muchas cosas al equipo. Nos va a ayudar a remar en la misma dirección y a ser mejor equipo”.