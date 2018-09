Muñiz: "Ojalá todo el tope salarial estuviera en la plantilla..."

Juan Ramón López Muñiz compareció para analizar el partido ante el Córdoba este sábado (18:00 horas, Movistar Partidazo). Tras cuatro victorias aparece otro rival andaluz por La Rosaleda. No ha empezado muy bien, pero tiene su peligro el cuadro blanquiverde.

"Está todo el mundo aquí, en condiciones más o menos. No es una buena noticia la de Mula, pero pensamos que podía ser algo peor, al ser sólo menisco externo fue una buena noticia para lo que podía pasar. En mes y medio o dos meses esperemos que esté aquí. Como la temporada es larga al final es en cuestión de tiempo como una lesión muscular", explicaba Muñiz sobre los jugadores disponibles.

Con la llegada de Lombán hay una opción más en la defensa y el Málaga se acerca al límite salarial, con diferencia el más alto de la categoría. Quiso, no obstante, Muñiz quiso contextualizar que los 25.2 millones de euros no es el coste de la plantilla. "No entiendo mucho, hay quien lo maneja mejor que yo. Tuvimos problemas para inscribir, así que... Todo el gasto no está en la plantilla. Ojalá todo estuviera en la plantilla, sería buena señal, pero no sucede eso. Todo eso viene arrastrándose de otros gastos ya empleados. Tampoco es muy exacto para reflejar una realidad", especificó el técnico.

Se refirió a temas concretos Muñiz:

Hicham: "Como cualquier jugador joven, está demostrando buenas condiciones, da una buena ayuda al equipo, verticalidad, velocidad y trabajo. Tiene descaro para atreverse en situaciones difíciles. Es muy vertical. Hay que intentar aprovechar sus características y su buen hacer. Tengo que ver qué jugadores hay disponibles y qué situación es ventajosa o de recambio, jugará el que en mejores condiciones esté. Cada uno tiene sus características. Pueden venir bien durante un rato de partido o todo. Tiene velocidad y verticalidad, es prioritario para un jugador en esa posición en estos tiempos de fútbol. Tiene la velocidad y eso es principal".

Dificultad: "Para nosotros no hay partido peores. Los tres puntos de la primera y la última jornada son iguales. No hay rivales mejores o peores. Toca el Córdoba y a intentar superarlo. El partido de la semana siguiente muchas veces no sé cuál es. A seguir sumando, no sabemos cuál va a ser el rival directo. El objetivo es ganar al Córdoba, no hay más. Los partidos son tres puntos. Cada partido es diferente a los demás, da igual casa o fuera. No encadeno victorias, cada partido es nuevo. Sólo puedo solucionar lo de mañana. No sabemos para qué va a ser nuestro rival. Tenemos tres puntos y prepararnos bien. El resto no suelo mirar, ni el rival ni la clasificación. Tenemos el apoyo de la afición, pero fuera tenemos una responsabilidad también. Hay que sumar, sea en un sitio o en otro. Seguir fuertes anímicamente y que todo se dé bien".

Portería: "Lo tengo claro, pero cualquiera de los tres puede jugar".

Corregir fallos: "Estamos hablando de una competición diferente de la Copa. Nuestros objetivos son diferentes, nuestros objetivos son los que son. Para nosotros el objetivo de la Copa está cumplido. La otra competición es la que importa. Lo sabemos de inicio, una cosa la tienes más cumplida. La regularidad es la Liga, no en los dos primeros partidos ni los cinco últimos. Hay una igualdad tremenda. Van a alternarse rivales. Tenemos que ser suficientemente profesionales y maduros. Tienen que entrenar bien cuando ganas y muy bien cuando pierdes".

Córdoba: "Tuvo una situación particular de verano que le atrasó la planificación, no les benefició. Empezó con dudas, pero ya hace goles y no los encaja. Ante el Alcorcón fue serio, con posesión. Javi Lara, Alfaro, Aguado, Álex... Tiene mucho material y buenos jugadores para la categoría. No es el Córdoba que empezó. No nos tenemos que confiar de la jornada 1. Con juego, llegada, experiencia... Hace goles, tiene facilidad".

Ontiveros-Pacheco: "No habría ningún problema en que jueguen juntos. Son futbolistas que se adaptan a las situaciones de juego. Puede jugar cada uno por una banda, no habría ningún inconveniente en que jugaran juntos".

Juanpi: "Es un futbolista que todos sabemos la situación que pasó. Le vino bien el partido de Copa, necesitaba vestir la camiseta del club, sentirse identificado, partícipe, de las situaciones buenas y malas. Es uno más del club y la plantilla. Trabaja bien y es la línea a seguir. Estuvo fuera, otros compañeros tuvieron ventaja. Sus entrenamientos nos dejan satisfechos, los compañeros se han portado, le han dado motivación. Tenemos la obligación de recuperar, al menos intentarlo, lo que tenía. Está poniendo todo de su parte. Tiene las cosas muy claras, está haciendo todo lo posible para ayudar".