Muñiz: "¿Una final? Es importante cada punto en juego"

Juan Ramón López Muñiz compareció este mediodía en la víspera del encuentro ante Las Palmas. Quizá, el encuentro más exigente hasta el momento para su equipo, pero el técnico blanquiazul solo ve "tres puntos más" en juego. "Es un buen partido. Son dos equipos con un historial importante. Con un bagaje a lo largo de las temporadas en otra categoría. A nosotros lo que nos importa es que ahora estamos en Segunda, que tenemos tres puntos en juego y sabemos que como cada domingo visitamos a un muy buen rival, que nos va a poner las cosas muy difíciles", explicaba el gijonés, que no entiende de nombres, solo de rivales, y Las Palmas es uno más de ellos: "Son tres puntos más, como en cualquier otro encuentro. Para conseguirlos hay que hacer las cosas bien, estar concentrados, sabiendo que vamos a un buen estadio, con un buen equipo... eso es motivante. Es una situación buena en la que podemos hacer un buen partido". El técnico tocó otros temas de interés durante su comparecencia.

Sumar de tres en tres

"Lo más importante es ganar los domingos. Sumar puntos e ir con una buena línea como la que tenemos nosotros. Es un partido importante porque hay tres puntos en juego. La Liga es muy larga, hay mucho trayecto que recorrer. Somos dos equipos que hemos empezado bien, por lo tanto se va a ver un buen partido, porque estamos en un buen momento. Nosotros esperamos repetir. Con lo que ha pasado, no ganas partidos. Ganas con lo que puedes hacer mañana. Tenemos que estar centrados. Lo más importante siempre es tener regularidad y un equilibrio. Es un trayecto de largo recorrido, lo que pasa en un bloque de partidos no tiene relevancia a lo largo de la temporada, lo que hay que mantener es una regularidad que te pone en tu sitio".

Rubén Castro

"A mí me gusta valorar a los míos, que es a los que más conozco y a los que veo en un buen momento de forma. Yo no envidio nada de lo que tiene otro equipo. Nuestro objetivo es hacer las cosas bien y que lleguen bien para competir ese partido. Me hablas de un jugador que tiene una trayectoria, que tiene una edad, que siempre ha hecho buenas temporadas. Hablamos de un buen jugador y lo está demostrando en este inicio de temporada, con goles, con presencia en el área, con oportunismo, con buena definición... pero me gusta hablar de lo mío, no envidio a ningún equipo".

Hicham

"Está bastante mejor, se recuperó muy rápido, no fue muy grave lo que tuvo el domingo anterior. Ha hecho los dos últimos entrenamientos con el equipo bien, con normalidad".

Haksabanovic

"Es un futbolista que tiene su proyección. Ha llegado a Málaga a un país nuevo, una ciudad nueva, un club nuevo, una forma de juego diferente. Es una posición con mucha competencia, el equipo tiene ahí bastante número de jugadores. Él tiene que superar al resto de compañeros en esa posición. Tiene que ponerse al día en todas esas situaciones, a parte del idioma. Está trabajando bien y cada día entiende un poco más el idioma, el estilo de juego y a sus compañeros. Espero que pueda aportar su granito de arena para que el equipo pueda conseguir sus objetivos".

Dani Pacheco

"Lleva un déficit de pretemporada, llegó en una situación un poco de última hora. En su inicio de temporada tenía que coger ese ritmo que no tenía, ante el Almería acabó muy cansado. Tenemos que ir regulando su situación. Esto es llegar al momento definitivo de la temporada en buenas condiciones, no es ni un mes, ni un partido ni cinco. Tenemos que llegar en un buen momento de forma. Estamos hablando de un muy buen jugador que tiene que echar una mano al equipo en muchos momentos de la temporada".

Las Palmas, ¿una final?

"En una liga la única final que yo veo es que en el último partido te juegues el objetivo. El resto es una regularidad. Ganar un partido o no es igual de importante este que el del domingo que viene. Es importante cada punto en juego. Cada partido que disputemos tenemos que ir a por ellos como si fuera el último. Estamos en septiembre todavía, queda aún muchos partidos, muchos meses... quedan muchos alegrías y tristezas. Son tres puntos en juego, importantes. Que yo no lo vea una final, no significa que no sea importante. Pero también lo será el próximo domingo. Tenemos que ir a cada partido como si fueran los últimos. Intentaremos ganarlo y sabemos que nos van a obligar a hacer un buen partido".

El 7 de 7

"Vamos en el camino del 7 de 7, que es lo bueno. No me fijo en ningún objetivo. Vamos a corto plazo. Vamos a pensar en el próximo objetivo, que es Las Palmas. Ya la semana que viene pensamos en otra cosa".