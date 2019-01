Muñiz: "Seleznov combina con todos"

En el ambiente hay ganas de ver en acción a Seleznov con la camiseta del Málaga. Habrá que ver cuándo se produce su debut, aunque Muñiz es cauto en ese sentido. “Está poniéndose en forma, intentando adaptarse un poco a lo que es el fútbol español, al equipo, a los compañeros, al idioma, a cuestiones tácticas, técnicas y físicas. Satisfecho con su voluntad y su esfuerzo para ponerse bien lo antes posible. ¿Jugar? “Lo veo que va cada vez mejor”, dijo en COPE.

Al poco de llegar, el punta habló de la importancia del asturiano en su fichaje. Muñiz se aparta del foco: "Nos conocíamos de hace mucho tiempo. La dirección deportiva tuvo una reunión. Valoramos las distintas posibilidades, lo que nos podía dar el mercado, vimos los nombres que había. Todos opinamos lo mismo. Yo le conocía de mi etapa allí por suerte. Sé cómo es como futbolista y como profesional".

Pero sí, fue fundamental la conversación que tuvieron ambos antes de concretarse su llegada. No es la primera vez que sucede con el asturiano. Explica sus motivos: "Depende del jugador y de si lo conocemos o no. Porque quiero que sepa qué sé quiere de él, qué le va a pedir hacer el entrenador y que no se lleve ningún engaño. A mí no me gusta engañar al jugador. Ningún entrenador te puede prometer 90 minutos 20 partidos".

De cualquier manera, está más que satisfecho con la llegada de Seleznov y además cree que es totalmente compatible con los otros delanteros: "Intentamos que las parejas y las combinaciones sean buenas. Tanto Harper, Héctor como Gustavo, Koné y el mismo Seleznov combinan perfectamente".

Siguiendo con la cuestión de los delanteros, Muñiz habló de la situación de Jack Harper. El canterano termina contrato pero el club tiene una opción unilateral para ampliarlo. Además se apunta que ya hay clubes siguiendo sus pasos como el Getafe. El técnico lo deja claro: "Lo que nos gusta es que cada futbolista tenga la mente puesta en el día a día. Es verdad que puede distraer. Es un chico joven que empezó durante la pretemporada con la ilusión de poder quedarse, que consiguió ese objetivo. Y ahora se habla mucho de su contrato, de si va a estar o no, si va a ir a uno u otro. Intentaremos que el despiste, si lo tiene, dure lo menos posible. Está centrado en el trabajo y sus objetivos. Estoy tranquilo".