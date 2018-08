Muñiz: "El escudo va por encima de todo"

"El escudo va por encima de todo", así acaba Juan Ramón López Muñiz su primera rueda de prensa previa a la nueva temporada en Segunda División, ya que el sábado visitan Lugo. El equipo viaja mañana a Madrid, tras el entrenamiento, y adelantó su comparecencia a hoy. El míster fue muy claro en su mensaje. Trabajo y malaguismo, no hay más.

El gijonés valoró muy positivamente este mes que ha realizado el equipo de pretemporada: "Lo fundamental es tan importante que nos conozcamos todos cómo vamos a trabajar. Una de las cosas mas importantes es que vayamos todos en la línea de conseguir un buen equipo. Ya no solo en el campo si no fuera del campo". Y aprobó a su equipo, que ha asimilado su idea: "Todo el mundo tiene claro cómo queremos jugar y qué nos vamos a encontrar. Todos están preparados. Nuestro principal objetivo es llegar preparado al partido y lo estamos. Estamos contentos con el rendimiento de cada jugador".

El técnico reconoció que tiene una idea de cómo será su once y que está muy satisfecho con el trabajo de los canteranos de La Academia, así como de los recién llegados, los cuales "se han integrado en el grupo muy bien. Los han acogido muy bien. Hemos sabido entender que tenemos que formar un buen equipo. Lo dije el primer día, un equipo gana partidos, una buena individualidad no. Sabe que el que venga va a ser uno más, no un protagonista".

"Todo el mundo que está entrenando tiene opción de jugar, el que entrena bien tiene más opciones. Tengo que hacer una convocatoria y dejar a gente fuera que está preparada para jugar. Lo bueno del equipo es que saldrá un once y estará preparado y los que salgan después también", decía Muñiz, que prioriza el bloque al completo: "Necesitamos un equipo de 24 jugadores, no uno de 11. En el aspecto que no estoy tranquilo es que voy a dejar a cinco o seis personas que están preparadas para jugar. Lo que tenemos que entender es que no hay titulares o suplentes o no convocados...