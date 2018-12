Muñiz no pierde el juicio

Pillar en un renuncio a Muñiz es algo complicado. No suele entrar a valorar temas que no le conciernen y el juicio entre el presidente Al-Thani y Bluebay es uno de ellos. "Nosotros estamos muy al margen de esa situación, yo por lo menos. No la podemos arreglar, por lo tanto, no nos puede preocupar. Trabajamos para el aspecto deportivo del club y los aspectos administrativos son de otras personas”.

El entrenador del Málaga procura no dar lugar a interpretaciones: "Hay ese aplazamiento por lo que me dijeron ayer, pero si no lo hubiera tampoco me preocuparía. Nosotros trabajamos para el Málaga Club de Fútbol, tenemos todos los medios para poder trabajar. Campo de entrenamiento bueno, tenemos balones, petos... no nos puede preocupar ninguna otra situación".